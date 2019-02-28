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На Пхукете загорелась мастерская по переоборудованию машин под газ

Крупный пожар произошел на Пхукете в ночь на 28 февраля. В тамбоне Рассада загорелась мастерская, занимавшаяся переоборудованием автомобилей под использование природного газа в качестве топлива (LPG).

Иккапоп Тхонгтуб

28 Февраля 2019, 04:37 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Полиция и экстренные службы получили сообщение о пожаре на территории автосервиса Muang Mai Yontrakarn Phuket около 4:00 утра 28 февраля.

К моменту прибытия полицейских и спасателей, местный жители уже боролись с огнем при помощи ручных огнетушителей и шлангов с водой, стремясь не допустить того, чтобы пламя перекинулось на соседние здания.

В течение часа три прибывших по вызову пожарных расчета справились с угрозой и взяли огонь по покнтроль.

Как пояснил лейтенант полиции Пхукет-Тауна Удом Петчарат, пожар мог начаться из-а короткого замыкания в электропроводке. Впрочем, специалисты пока своего вердикта не озвучили. По словам лейтенанта, ущерб от пожара составил около 100 тыс. бат.



 

 

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