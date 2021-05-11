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На Пхукете зафиксировано восемь новых случаев COVID-19

Пхукетский офис Минздрава (PPHO) сообщил о том, что за 10 мая на острове было выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом.

Новости Пхукета

11 Мая 2021, 03:10 PM
Источник: PPHO

Источник: PPHO

Источник: PPHO

Источник: PPHO

Согласно отчетности РРНО, общее число случаев с начала третьей волны (3 апреля) выросло до 538. Также на Пхукете проходят или уже прошли лечение еще шесть пациентов из других провинций.

Количество выписанных пациентов за все время третьей волны – 353 (против 344 днем ранее), остаются в больницах 191 человек (против 192 днем ранее). Таким образом за день был выписан один пациентов, но поступили 8 новых.

Лидером по числу заражений является тамбон Вичит:

  • Вичит ‒ 60 заражений

  • Рассада ‒ 50

  • Патонг ‒ 47

  • Пхукет-Таун ‒ 49 (Талад-Яй – 29, Талад-Ныа – 20)

  • Чернг-Талей ‒ 44

  • Чалонг ‒ 42

  • Кату ‒ 38

  • Камала ‒ 32

  • Срисунтхорн ‒ 31

  • Раваи ‒ 28

  • Техпкрасаттри ‒ 19

  • Ко-Кэу ‒ 16

  • Паклок ‒ 10

  • Карон ‒ 21

  • Саку ‒ 8

  • Май-Кхао ‒ 9

 

 

 

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