На Пхукете зафиксировано восемь новых случаев COVID-19

Пхукетский офис Минздрава (PPHO) сообщил о том, что за 10 мая на острове было выявлено восемь новых случаев заражения коронавирусом.

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Согласно отчетности РРНО, общее число случаев с начала третьей волны (3 апреля) выросло до 538. Также на Пхукете проходят или уже прошли лечение еще шесть пациентов из других провинций.

Количество выписанных пациентов за все время третьей волны – 353 (против 344 днем ранее), остаются в больницах 191 человек (против 192 днем ранее). Таким образом за день был выписан один пациентов, но поступили 8 новых.

Лидером по числу заражений является тамбон Вичит: