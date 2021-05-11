На Пхукете зафиксировано восемь новых случаев COVID-19

Согласно отчетности РРНО, общее число случаев с начала третьей волны (3 апреля) выросло до 538. Также на Пхукете проходят или уже прошли лечение еще шесть пациентов из других провинций.
Количество выписанных пациентов за все время третьей волны – 353 (против 344 днем ранее), остаются в больницах 191 человек (против 192 днем ранее). Таким образом за день был выписан один пациентов, но поступили 8 новых.
Лидером по числу заражений является тамбон Вичит:
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Вичит ‒ 60 заражений
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Рассада ‒ 50
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Патонг ‒ 47
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Пхукет-Таун ‒ 49 (Талад-Яй – 29, Талад-Ныа – 20)
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Чернг-Талей ‒ 44
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Чалонг ‒ 42
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Кату ‒ 38
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Камала ‒ 32
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Срисунтхорн ‒ 31
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Раваи ‒ 28
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Техпкрасаттри ‒ 19
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Ко-Кэу ‒ 16
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Паклок ‒ 10
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Карон ‒ 21
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Саку ‒ 8
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Май-Кхао ‒ 9