На Пхукете зафиксировано 12 новых случаев COVID-19

Согласно отчетности РРНО, общее число случаев с начала третьей волны (3 апреля) выросло до 520. Также на Пхукете проходят или уже прошли лечение еще шесть пациентов из других провинций.
Количество выписанных пациентов за все время третьей волны – 322, остаются в больницах 204 человека.
Лидером по числу заражений является тамбон Вичит:
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Вичит ‒ 54 заражений
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Рассада ‒ 50
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Патонг ‒ 46
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Пхукет-Таун ‒ 46 (Талад-Яй – 28, Талад-Ныа – 18)
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Чернг-Талей ‒ 44
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Чалонг ‒ 42
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Кату ‒ 38
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Камала ‒ 32
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Срисунтхорн ‒ 31
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Раваи ‒ 28
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Техпкрасаттри ‒ 19
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Ко-Кэу ‒ 16
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Паклок ‒ 10
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Карон ‒ 18
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Саку ‒ 8
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Май-Кхао ‒ 9
Параллельно продолжается и экспресс-тестирование лиц, прибывающих на Пхукет авиационным или автомобильным транспортом. За 8 мая в аэропорту было взято 338 анализов, в Phuket Gateway – 1941, на КПП Тха-Чат-Чай – 729. Все 3008 экспресс-тестов дали отрицательный результат.
В целом с начала экспресс-тестирования (22 апреля) были проверены 48,9 тыс. человек. Количество подтвержденных положительных тестов 18 (плюс пять ложно положительных). С 15 мая экспресс-тестирование будет прекращено. Чтобы въехать на Пхукет и избежать карантина, нужно будет предъявить сертификат о полной вакцинации или справку об отрицательном тесте на COVID-19 сроком годности в 72 часа.