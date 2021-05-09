На Пхукете зафиксировано 12 новых случаев COVID-19

Как сообщил Пхукетский офис Минздрава (РРНО) за субботу, 8 мая, на Пхукете было выявлено 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, тогда как цель властей – не допускать превышения показателя в 10 заражений в день.

Новости Пхукета

Согласно отчетности РРНО, общее число случаев с начала третьей волны (3 апреля) выросло до 520. Также на Пхукете проходят или уже прошли лечение еще шесть пациентов из других провинций.

Количество выписанных пациентов за все время третьей волны – 322, остаются в больницах 204 человека.

Лидером по числу заражений является тамбон Вичит:

Вичит ‒ 54 заражений

Рассада ‒ 50

Патонг ‒ 46

Пхукет-Таун ‒ 46 (Талад-Яй – 28, Талад-Ныа – 18)

Чернг-Талей ‒ 44

Чалонг ‒ 42

Кату ‒ 38

Камала ‒ 32

Срисунтхорн ‒ 31

Раваи ‒ 28

Техпкрасаттри ‒ 19

Ко-Кэу ‒ 16

Паклок ‒ 10

Карон ‒ 18

Саку ‒ 8

Май-Кхао ‒ 9

Параллельно продолжается и экспресс-тестирование лиц, прибывающих на Пхукет авиационным или автомобильным транспортом. За 8 мая в аэропорту было взято 338 анализов, в Phuket Gateway – 1941, на КПП Тха-Чат-Чай – 729. Все 3008 экспресс-тестов дали отрицательный результат.

В целом с начала экспресс-тестирования (22 апреля) были проверены 48,9 тыс. человек. Количество подтвержденных положительных тестов 18 (плюс пять ложно положительных). С 15 мая экспресс-тестирование будет прекращено. Чтобы въехать на Пхукет и избежать карантина, нужно будет предъявить сертификат о полной вакцинации или справку об отрицательном тесте на COVID-19 сроком годности в 72 часа.