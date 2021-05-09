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На Пхукете зафиксировано 12 новых случаев COVID-19

Как сообщил Пхукетский офис Минздрава (РРНО) за субботу, 8 мая, на Пхукете было выявлено 12 случаев заражения коронавирусной инфекцией, тогда как цель властей – не допускать превышения показателя в 10 заражений в день.

Новости Пхукета

9 Мая 2021, 03:29 PM
Источник: PPHO

Источник: PPHO

Источник: PPHO

Источник: PPHO

Источник: PPHO

Источник: PPHO

Источник: PPHO

Источник: PPHO

Согласно отчетности РРНО, общее число случаев с начала третьей волны (3 апреля) выросло до 520. Также на Пхукете проходят или уже прошли лечение еще шесть пациентов из других провинций.

Количество выписанных пациентов за все время третьей волны – 322, остаются в больницах 204 человека.

Лидером по числу заражений является тамбон Вичит:

  • Вичит ‒ 54 заражений

  • Рассада ‒ 50

  • Патонг ‒ 46

  • Пхукет-Таун ‒ 46 (Талад-Яй – 28, Талад-Ныа – 18)

  • Чернг-Талей ‒ 44

  • Чалонг ‒ 42

  • Кату ‒ 38

  • Камала ‒ 32

  • Срисунтхорн ‒ 31

  • Раваи ‒ 28

  • Техпкрасаттри ‒ 19

  • Ко-Кэу ‒ 16

  • Паклок ‒ 10

  • Карон ‒ 18

  • Саку ‒ 8

  • Май-Кхао ‒ 9

Параллельно продолжается и экспресс-тестирование лиц, прибывающих на Пхукет авиационным или автомобильным транспортом. За 8 мая в аэропорту было взято 338 анализов, в Phuket Gateway – 1941, на КПП Тха-Чат-Чай – 729. Все 3008 экспресс-тестов дали отрицательный результат.

В целом с начала экспресс-тестирования (22 апреля) были проверены 48,9 тыс. человек. Количество подтвержденных положительных тестов 18 (плюс пять ложно положительных). С 15 мая экспресс-тестирование будет прекращено. Чтобы въехать на Пхукет и избежать карантина, нужно будет предъявить сертификат о полной вакцинации или справку об отрицательном тесте на COVID-19 сроком годности в 72 часа.

 

 

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