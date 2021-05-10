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На Пхукете зафиксировано 10 новых случаев COVID-19

Согласно отчетности РРНО, общее число случаев с начала третьей волны (3 апреля) выросло до 530. Также на Пхукете проходят или уже прошли лечение еще шесть пациентов из других провинций.

10 Мая 2021, 06:08 PM
Источник: РРНО

Источник: РРНО

Источник: РРНО

Источник: РРНО

Количество выписанных пациентов за все время третьей волны – 344 (против 322 днем ранее), остаются в больницах 192 человека (против 204 днем ранее).

Таким образом за день из больниц были выписаны 12 выздоровевших пациентов, но поступили 10 новых.

Параллельно продолжается и экспресс-тестирование лиц, прибывающих на Пхукет авиационным или автомобильным транспортом. За 9 мая в аэропорту было взято 334 анализа, в Phuket Gateway – 1977, на КПП Тха-Чат-Чай – 705. Все 3016 экспресс-тестов дали отрицательный результат.

В целом с начала экспресс-тестирования (22 апреля) были проверены 51,9 тыс. человек. Количество подтвержденных положительных тестов 18 (плюс пять ложно положительных). С 15 мая экспресс-тестирование будет прекращено. Чтобы въехать на Пхукет и избежать карантина, нужно будет предъявить сертификат о полной вакцинации или справку об отрицательном тесте на COVID-19 сроком годности в 72 часа.



 

 

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