На Пхукете зафиксирована вторая смерть от COVID-19

О второй смерти от COVID-19 стало известно из регулярного уведомления по итогам дня 1 июля. Количество погибших выросло с одного до двоих, никаких подробностей озвучено не было.
Также по итогам 1 июня на острове было зафиксировано два новых заражения. Общее количество выявленных случаев выросло до 664, в больницах оставались 62 пациента, 606 были выписаны (статистика также учитывает шесть пациентов из других провинций).
Распределение выявленных случаев по районам острова следующее:
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Вичит - 76 заражений
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Пхукет-Таун - 71
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Патонг - 70
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Рассада - 57
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Кату - 50
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Чернг-Талей - 45
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Чалонг - 42
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Раваи - 42
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Камала - 33
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Тхепкрасаттри - 33
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Срисунтхорн - 33
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Карон - 30
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Ко-Кэу - 24
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Паклок - 10
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Май-Кхао - 9
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Саку - 9