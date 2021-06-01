На Пхукете зафиксирована вторая смерть от COVID-19

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о том, что на острове зарегистрирована вторая смерть от коронавируса с начала третьей волны распространения заболевания (3 апреля).

Новости Пхукета

2 Июня 2021, 10:00 AM

Фото: РРНО

О второй смерти от COVID-19 стало известно из регулярного уведомления по итогам дня 1 июля. Количество погибших выросло с одного до двоих, никаких подробностей озвучено не было.

Также по итогам 1 июня на острове было зафиксировано два новых заражения. Общее количество выявленных случаев выросло до 664, в больницах оставались 62 пациента, 606 были выписаны (статистика также учитывает шесть пациентов из других провинций).

Распределение выявленных случаев по районам острова следующее: