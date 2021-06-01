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На Пхукете зафиксирована вторая смерть от COVID-19

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о том, что на острове зарегистрирована вторая смерть от коронавируса с начала третьей волны распространения заболевания (3 апреля).

Новости Пхукета

2 Июня 2021, 10:00 AM
Фото: РРНО

Фото: РРНО

О второй смерти от COVID-19 стало известно из регулярного уведомления по итогам дня 1 июля. Количество погибших выросло с одного до двоих, никаких подробностей озвучено не было.

Также по итогам 1 июня на острове было зафиксировано два новых заражения. Общее количество выявленных случаев выросло до 664, в больницах оставались 62 пациента, 606 были выписаны (статистика также учитывает шесть пациентов из других провинций).
Распределение выявленных случаев по районам острова следующее:

  • Вичит - 76 заражений

  • Пхукет-Таун - 71

  • Патонг - 70

  • Рассада - 57

  • Кату - 50

  • Чернг-Талей - 45 

  • Чалонг - 42

  • Раваи - 42

  • Камала - 33

  • Тхепкрасаттри - 33

  • Срисунтхорн - 33

  • Карон - 30

  • Ко-Кэу - 24

  • Паклок - 10

  • Май-Кхао - 9

  • Саку - 9

 

 

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