На Пхукете зафиксировали снижение числа новых случаев COVID-19

Согласно последнему отчету РРНО, общее число случаев с начала третьей волны выросло до 602 (шесть пациентов из других провинций).
В больницах острова находятся на лечении 178 человек, выписаны – 492, один пациент скончался.
В больнице Vachira Phuket Hospital – находятся 44 пациента с коронавирусом; в Patong Hospital – 17; в Thalang Hospital – 7; в Bangkok Hospital Phuket – 19; в Bangkok Hospital Siriroj – 7; в Mission Hospital Phuket – 11; в Phuket Provincial Hospital – 3; в полевом госпитале на базе Prince of Songkla University (PSU) – 72. Об оставшихся пациентах информации нет.
Лидером по числу заражений является тамбон Вичит:
Лидером по числу заражений является тамбон Вичит:
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Вичит ‒ 70 заражений
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Рассада ‒ 56
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Патонг ‒ 57
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Пхукет-Таун ‒ 5 (Талад-Яй – 32, Талад-Ныа – 27)
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Чернг-Талей ‒ 45
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Чалонг ‒ 42
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Кату ‒ 41
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Камала ‒ 34
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Срисунтхорн ‒ 31
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Раваи ‒ 30
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Техпкрасаттри ‒ 26
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Ко-Кэу ‒ 22
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Паклок ‒ 10
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Карон ‒ 26
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Саку ‒ 8
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Май-Кхао ‒ 9
Также напомним, что с настоящего момента изменились правила въезда на Пхукет с материка. Теперь для свободного въезда нужен либо предварительно сданный негативный тест на COPVID-19 (годность теста ‒ 72 часа) или справка о полной вакцинации.