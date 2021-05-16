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На Пхукете зафиксировали снижение числа новых случаев COVID-19

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о том, что за субботу, 15 мая, на острове было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. К сожалению, это лишь второй раз за три недели, когда количество случаев не является двузначным.

Новости Пхукета

16 Мая 2021, 05:20 PM
Фото: PPHO

Фото: PPHO

Фото: PPHO

Фото: PPHO

Фото: PPHO

Фото: PPHO

Фото: PPHO

Фото: PPHO

Согласно последнему отчету РРНО, общее число случаев с начала третьей волны выросло до 602 (шесть пациентов из других провинций).

В больницах острова находятся на лечении 178 человек, выписаны – 492, один пациент скончался.

В больнице Vachira Phuket Hospital – находятся 44 пациента с коронавирусом; в Patong Hospital – 17; в Thalang Hospital – 7; в Bangkok Hospital Phuket – 19; в Bangkok Hospital Siriroj – 7; в Mission Hospital Phuket – 11; в Phuket Provincial Hospital – 3; в полевом госпитале на базе Prince of Songkla University (PSU) – 72. Об оставшихся пациентах информации нет.

Лидером по числу заражений является тамбон Вичит:

Лидером по числу заражений является тамбон Вичит:

  • Вичит ‒ 70 заражений

  • Рассада ‒ 56

  • Патонг ‒ 57

  • Пхукет-Таун ‒ 5 (Талад-Яй – 32, Талад-Ныа – 27)

  • Чернг-Талей ‒ 45

  • Чалонг ‒ 42

  • Кату ‒ 41

  • Камала ‒ 34

  • Срисунтхорн ‒ 31

  • Раваи ‒ 30

  • Техпкрасаттри ‒ 26

  • Ко-Кэу ‒ 22

  • Паклок ‒ 10

  • Карон ‒ 26

  • Саку ‒ 8

  • Май-Кхао ‒ 9

Также напомним, что с настоящего момента изменились правила въезда на Пхукет с материка. Теперь для свободного въезда нужен либо предварительно сданный негативный тест на COPVID-19 (годность теста ‒ 72 часа) или справка о полной вакцинации.

 

 

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