На Пхукете зафиксировали снижение числа новых случаев COVID-19

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) сообщил о том, что за субботу, 15 мая, на острове было выявлено четыре новых случая заражения коронавирусом. К сожалению, это лишь второй раз за три недели, когда количество случаев не является двузначным.

Новости Пхукета

Согласно последнему отчету РРНО, общее число случаев с начала третьей волны выросло до 602 (шесть пациентов из других провинций).

В больницах острова находятся на лечении 178 человек, выписаны – 492, один пациент скончался.

В больнице Vachira Phuket Hospital – находятся 44 пациента с коронавирусом; в Patong Hospital – 17; в Thalang Hospital – 7; в Bangkok Hospital Phuket – 19; в Bangkok Hospital Siriroj – 7; в Mission Hospital Phuket – 11; в Phuket Provincial Hospital – 3; в полевом госпитале на базе Prince of Songkla University (PSU) – 72. Об оставшихся пациентах информации нет.

Лидером по числу заражений является тамбон Вичит:

Лидером по числу заражений является тамбон Вичит:

Вичит ‒ 70 заражений

Рассада ‒ 56

Патонг ‒ 57

Пхукет-Таун ‒ 5 (Талад-Яй – 32, Талад-Ныа – 27)

Чернг-Талей ‒ 45

Чалонг ‒ 42

Кату ‒ 41

Камала ‒ 34

Срисунтхорн ‒ 31

Раваи ‒ 30

Техпкрасаттри ‒ 26

Ко-Кэу ‒ 22

Паклок ‒ 10

Карон ‒ 26

Саку ‒ 8

Май-Кхао ‒ 9

Также напомним, что с настоящего момента изменились правила въезда на Пхукет с материка. Теперь для свободного въезда нужен либо предварительно сданный негативный тест на COPVID-19 (годность теста ‒ 72 часа) или справка о полной вакцинации.