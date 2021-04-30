На Пхукете зафиксировали еще 17 заражений COVID-19

Общее число зарегистрированных заражений с 3 апреля выросло до 391. Данные актуальны по состоянию на 18:00 среды, 28 апреля
Медицинское лечение в больницах проходят 237 пациентов, 154 благополучно выписаны. Карта заражений выглядит следующим образом:
Патонг ‒ 42
Кату ‒ 34
Камала ‒ 32
Чернг-Талей ‒ 24
Тхепкрасаттри ‒ 7
Срисунтхорн ‒ 26
Паклок ‒ 10
Ко-Кэу ‒ 12
Рассада ‒ 29
Талад-Яй (Пхукет-Таун) ‒ 24
Талад-Ныа (Пхукет-Таун) ‒ 16
Вичит ‒ 39
Чалонг ‒ 29
Раваиi ‒ 21
Карон ‒ 5
Май-Кхао ‒ 7
Саку ‒ 8
В полевых госпиталях сейчас проходят лечение 83 пациента, в Vachira Phuket Hospital – 13 человек, в Patong Hospital – 17 человек, в Thalang Hospital – 12 человек.
В Bangkok Hospital Phuket лечатся 46 пациентов, в Bangkok Hospital Siriroj – 27, в Mission Hospital Phuket – 15, в Phuket Provincial Hospital – 2.