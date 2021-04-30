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На Пхукете зафиксировали еще 17 заражений COVID-19

Согласно последнему отчету Пхукетского офиса Минздрава (РРНО) в четверг, 29 апреля, на острове было зафиксировано 17 новых случаев COVID-19.

Новости Пхукета

30 Апреля 2021, 06:15 PM
Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Фото: РРНО

Общее число зарегистрированных заражений с 3 апреля выросло до 391. Данные актуальны по состоянию на 18:00 среды, 28 апреля

Медицинское лечение в больницах проходят 237 пациентов, 154 благополучно выписаны. Карта заражений выглядит следующим образом:

Патонг ‒ 42

Кату ‒ 34

Камала ‒ 32

Чернг-Талей ‒ 24

Тхепкрасаттри ‒ 7

Срисунтхорн ‒ 26

Паклок ‒ 10

Ко-Кэу ‒ 12

Рассада ‒ 29

Талад-Яй (Пхукет-Таун) ‒ 24

Талад-Ныа (Пхукет-Таун) ‒ 16

Вичит ‒ 39

Чалонг ‒ 29

Раваиi ‒ 21

Карон ‒ 5

Май-Кхао ‒ 7

Саку ‒ 8

В полевых госпиталях сейчас проходят лечение 83 пациента, в Vachira Phuket Hospital – 13 человек, в Patong Hospital – 17 человек, в Thalang Hospital – 12 человек.

В Bangkok Hospital Phuket лечатся 46 пациентов, в Bangkok Hospital Siriroj – 27, в Mission Hospital Phuket – 15, в Phuket Provincial Hospital – 2.


 

 

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