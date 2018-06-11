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На Пхукете задержаны 16 человек по наркотическим статьям

Полиция Пхукета отчиталась о результатах продолжающейся на острове кампании по борьбе с криминалом. В период с 4 по 8 июня в рамках 14 операций были задержаны 16 человек.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Июня 2018 16:39:23

Фото: Иккапоп Тхонгтуб
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Большинство задержаний было произведено в Вичите. В частности, в \том тамбоне был задержан 34-летний Ситтичай Рорттхонг, у которого правоохранители изъяли более 1,3 тыс. таблеток метамфетамина и 21,7 г наркотика в кристаллической форме.

Также в Вичите был задержан 34-летний Апсихит Сириапванакит, у которого полиция нашла 0,64 г героина. Вместе с ним были задержаны двое нелегально находившихся в стране граждан Мьянмы, у одного из которых полиция также обнаружила наркотики.

Еще один мужчина – некто Тхапатхорн Пхумчампа – был задержан в поселке Phuket Villa 3 в Вичите. Основанием для задержания стало обнаружение у мужчина 23 г кристаллического метамфетамина.

Одна из операций также была проведена на парковке у закусочной McDonald’s в Вичите. Там полицейские задержали 33-летнюю Маниду Чуасакун, у которой при себе обнаружилось 20 г кристаллического метамфетамина.

С героином в Вичите был задержан 29-летний Коминг Сэли, у которого правоохранители обнаружили 0,55 г наркотика. При этом ранее судом был выдан ордер на арест Коминга Сэли по обвинению в торговле краденым.

Кроме того, в Ко-Кэу с наркотиками была задержана 35-летняя Сутхима Джихга, а в Чалонге – 40-летняя Гампон Кингкэу. Обеим были предъявлены обвинения в хранении наркотических средств с целью продажи.

В общей сложности, как говорилось выше, в ходе антинаркотических рейдов за период с 4 по 8 июня были задержаны 16 человек.

 

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