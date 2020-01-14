Служба безопасности международного аэропорт Пхукета задержала 36-летнего гражданина Франции Садика Редуана за курение на борту самолета.

Новости Пхукета

14 Января 2020, 06:29 PM

На Пхукете задержали туриста за курение на борту самолета Qatar Airways. Фото: N509FZ / Wikimedia Commons

Как рассказал майор Эккачай Сири, француз закурил сигарету во время полета на Пхукет рейсом QR842 авиакомпании Qatar Airways из Дохи. Мужчину задержали сразу после посадки борта. Покурить он пытался в туалете лайнера.

«Самолет совершил посадку в международном аэропорту Пхукета в 6:49 утра (14 января), после чего сотрудники службы безопасности аэропорта поднялись на борт и взяли господина Редуана под стражу. Затем остальные пассажиры в обычном порядке покинули лайнер», – заявил майор Сири.

По словам офицера, иностранец был оштрафован за нарушение правил поведения на борту, также с ним провел беседу капитан лайнера.

Сумму выписанного французу штрафа майор Сири не озвучил, сославшись на то, что сам такой информацией не располагает. При этом полицейский отметил, что после того, как инцидент был исчерпан, он свободно покинул аэропорт.

Представительство авиакомпании Qatar Airways на Пхукете от комментариев отказалось.