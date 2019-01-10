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На Пхукете задержали группу свадебных фотографов-иностранцев

Сотрудники полиции Пхукета задержали коллектив из семи иностранцев (предположительно, граждан Китая), занимавихся организацией свадебных фотосессий.

Иккапоп Тхонгтуб

10 Января 2019, 01:27 PM
Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Фото: Иммиграционное бюро Таиланда

Задержания были проведены двумя отдельными командами полицейских на пляже Ката-Ной и на территории буддистского храма в Кату в среду, 9 января. Операция была проведена совместными силами Иммиграционного бюро, Департамента трудоустройства и туристической полиции, сообщил глава пхукетского офиса иммиграционного ведомства полковник Катхатхорн Кумтхиенг.

Как пояснил полковник, все семь задержанных находились в Таиланде по туристическим визам и занимались нелегальной трудовой деятельностью, организуя свадебные фотосессии.

«У каждого члена коллектива была своя роль в группе: фотограф, координатор, визажист», – заявил полковник Кумтхиенг.

В ходе задержания полицейские изъяли расписание фотосессий, согласно которому съемки должны были проходить в популярных туристических местах Пхукета, включая Старый город, несколько храмов (в том числе Wat Chalong), мыс Промтхеп и несколько пляжей.

Всем задержанным были предъявлены обвинения в нелегальной трудовой деятельности и нарушении условий пребывания в Таиланде.

 

 

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