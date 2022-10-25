На Пхукете задержали 18 человек за игру в карты

Гражданские власти провинции Пхукет задержали и передали в руки полиции 18 человек, застигнутых за нелегальными азартными играми. Операция была проведена по жалобе жителей поселка Баан-Дон, где собирались игроки.

Иккапоп Тхонгтуб

В понедельник, 24 октября, сотрудники администрации Пхукета провели рейд в поселке Баан-Дон в тамбоне Тхепркасаттри, задержав десять мужчин и восемь женщин за нелегальные азартные игры.

Поводом для операции стала жалоба местных жителей, которые сообщили, что в одном из частных домов регулярно собираются люди для игры в карты. Соседей беспокоило как постоянное скопление транспорта, так и возможность совершения преступлений лицами, потерявшими деньги в ходе игры.

В итоге гражданские власти устроили облаву и передали в правоохранительные органы всех, кого застигли за игрой. Затем в полицейском участке Таланга им предъявили обвинения по соответствующей статье Уголовного кодекса.

В Таиланде нелегальными являются практически все виды азартных игр за немногочисленными исключениями, такими как государственная лотерея. Ответственность грозит как организаторам, так и рядовым игрокам.