На Пхукете задержали 13 стритрейсеров

Полиция Вичита задержала 13 человек за участие в уличных гонках, 12 из задержанных оказались несовершеннолетними.

Кхунанья Ванчавет

14 Февраля 2020, 02:40 PM

Членам группы были предъявлены обвинения в нелегальных уличных гонках и управлении модифицированными транспортными средствами. Фото: Полиция Вичита

Как рассказал шеф полиции Вичита полковник Суджин Нилабоди, задержание было произведено около 1:30 ночи 9 февраля у автосалона Toyota напротив школы Dowroong Wittaya Scholl на Chao Fa East Rd.

«Наши сотрудники периодически получали жалобы на эту банду. Все полицейские участки Пхукета были предупреждены о том, что их нужно найти и совместными усилиями задержать», – пояснил полковник Нилабоди.

По словам офицера, группа обычно собиралась в Сапан-Хине после чего отправлялась кататься в Кату и Чалонг.

При появлении полиции многие из членов группы попытались скрыться. В общем сложности было задержано 12 несовершеннолетних тинейджеров (девять молодых людей и три девушки), а также один взрослый человек. При проведении анализов на наркотики у четверых задержанных мужского пола были замечены следы метамфетамина в организме.

Членам группы были предъявлены обвинения в нелегальных уличных гонках и управлении модифицированными транспортными средствами. При этом обвинения предъявили всем 13 задержанным, хотя мотоциклов на месте событий было обнаружено лишь семь. По словам шефа полиции Вичита, все были оштрафованы.

Как пояснил полковник Нилабоди, молодые люди с положительными результатами на метамфетамин сдали новые анализы, которые должны быть проверены более тщательно. Результаты этих тестов полиция еще не получила.

Шеф полиции Вичита заверил, что полиция продолжит борьбу с уличными гонщиками. В частности, планируется организовать чекпоинты в местах, где они собираются.

«Непосредственно сейчас на Пхукете нет больших групп стрирейсеров, которые блокировали бы дороги, как в Бангкоке. Однако есть группы подростков, модифицирующих мотоциклы и нарушающих общественный порядок», – заявил полковник.