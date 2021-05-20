На Пхукете за сутки не выявлено новых случаев COVID-19

Впервые с момента начала ведения ежедневной статистики в рамках третьей волны коронавируса на Пхукете местный офис Минздрава (РРНО) не зафиксировал новых случаев заражения COVID-19.

Новости Пхукета

Впервые с момента начала ведения ежедневной статистики в рамках третьей волны коронавируса на Пхукете местный офис Минздрава (РРНО) не зафиксировал новых случаев заражения COVID-19.

Впервые с момента начала ведения ежедневной статистики в рамках третьей волны коронавируса на Пхукете местный офис Минздрава (РРНО) не зафиксировал новых случаев заражения COVID-19.

Согласно отчету РРНО, по итогам 19 мая количество выявленных с 3 апреля случаев заражения осталось неизменным – 610. В настоящее время в больницах находятся 124 пациента с коронавирусом, 491 человек успешно поправился.

За все время с начала третьей волны умер один пациент: 71-летний мужчина с эмфиземой легких.

Также на острове продолжается кампания по массовой вакцинации населения в ожидании открытия Пхукета для зарубежных туристов с 1 июля.

Как сообщила PR-служба Пхукета, по состоянию на конец дня 19 мая один или оба укола вакцины Sinovac получили 123 тыс. человек из 466,6 тыс., которых планируется привить. Доля вакцинированных таким образом составляет 28%. К концу июня этот показатель должен быть доведен до 70%.