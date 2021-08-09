На Пхукете за день выявили 81 новый случай коронавируса

Также в отчете РРНО говорится о четырех случаях выявления коронавируса у людей, прибывших на остров по программе Phuket Sandbox (всего с 1 июля – 57 случаев). Плюс один пациент с COVID-19 был доставлен на Пхукет с материка в рамках программы Bring Phuket people home.
Всего за семь дней на острове было выявлено 327 случаев заражения:
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2 августа - 32 случая
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3 августа - 21 случай
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4 августа - 65 случаев
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5 - 33 случая
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6 - 40 случаев
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7 - 40 случаев
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8 - 81 случай
Медицинскую помощь в настоящий момент получают 574 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией, выписаны из больниц за все время 976 пациентов, скончались 14 человек (последний летальный случай был зафиксирован 4 августа).
Согласно последнему отчету РРНО, на Пхукете в настоящий момент имеется 792 койки для пациентов с коровирусом, заняты 534 из низ.