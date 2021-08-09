На Пхукете за день выявили 81 новый случай коронавируса

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) зафиксировал рекордное количество суточных выявлений коронавируса на острове. За 8 августа был выявлен 81 новый случай, общее число с 3 апреля уже превысило 1,5 тыс.

Новости Пхукета

9 Августа 2021, 01:40 PM

Фото: РРНО

Также в отчете РРНО говорится о четырех случаях выявления коронавируса у людей, прибывших на остров по программе Phuket Sandbox (всего с 1 июля – 57 случаев). Плюс один пациент с COVID-19 был доставлен на Пхукет с материка в рамках программы Bring Phuket people home.

Всего за семь дней на острове было выявлено 327 случаев заражения:

2 августа - 32 случая

3 августа - 21 случай

4 августа - 65 случаев

5 - 33 случая

6 - 40 случаев

7 - 40 случаев

8 - 81 случай

Медицинскую помощь в настоящий момент получают 574 человека с диагностированной коронавирусной инфекцией, выписаны из больниц за все время 976 пациентов, скончались 14 человек (последний летальный случай был зафиксирован 4 августа).

Согласно последнему отчету РРНО, на Пхукете в настоящий момент имеется 792 койки для пациентов с коровирусом, заняты 534 из низ.





