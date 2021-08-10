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На Пхукете выявят небезопасные для туристов места

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу озвучил план по повышению безопасности туристов на острове. Одной из идей является выявление в каждом районе небезопасных для отдыхающих безлюдных мест, где должно быть налажено дежурство официальных лиц.

Новости Пхукета

10 Августа 2021, 05:43 PM
Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: PR Phuket

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу. Фото: PR Phuket

План по повышению безопасности туристов был озвучен после убийства гражданки Швейцарии Николь Сауван-Вайсскопф, задушенной местным жителем у водопада Ао-Йон. Также внимания к проблеме добавила история туриста из Дании, потерявшегося в джунглях между пляжами Най-Янг и Найтон.

На этом фоне глава провинции призвал представителей всех «секторов» общества объединить усилия ради того, чтобы «быть хорошим хозяевами острова и заботиться о безопасности туристов».

В частности, все муниципалитеты и административные организации районов (OrBorTor) должны выявить на подведомственных территориях местах, где туристам может что-либо угрожать, а также разработать комплексные планы по обеспечению безопасности гостей острова. Официальный приказ об этом ожидается сегодня (10 августа).

«Некоторые места могут быть безлюдными и небезопасными для туристов. Последний случай из происшествий в таких местах – история потерявшегося в джунглях туриста. Должны быть разработаны меры по выявлению мест, которые следует посещать туристам, и таких, куда стоит ходить только в сопровождении», – заявил господин Вунсиеу.

«В каждой зоне должен находиться представитель официальных лиц, располагающей информацией о местных особенностях», – добавил он. При этом местные жители должны быть «глазами и ушами» властей.

Губернатор подчеркнул, что смерть господин Сауван-Вайсскопф была расценена как угроза туристическому имиджу Пхукета и фактор, способный подорвать уверенность иностранцев относительно посещения острова. При этом никаких подтверждений того, что событие привело к отказу от поездок в рамках программы Phuket Sandbox, пока не было.

Также губернатор напомнил, что местные муниципалитеты и OrBorTor должны следить и за угрозой коронавируса на своих территориях. В частности, все населенные пункты должны быть классифицированы по уровню риска от синего до красного.

Отдельно власти на местах должны заботиться и о нуждающихся, не имеющих возможности обеспечить себя необходимым из-за отсутствия полноценного турпотока. В связи с этим губернатор упомянул проект мобильных торговых точек по продаже товаров по доступным ценам. Соответствующая инициатива была запущена 9 августа. Также власти надеются и на поддержку частного сектора, в частности, раздачу продуктовых наборов разными компаниями и объединениями жителей.

 

 

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