На Пхукете выявляются все новые случаи коронавируса

На Пхукете продолжает расти число официально фиксируемых случаев заражения новым коронавирусом, но местные медики и представители органов власти уверяют, что тяжелых пациентов в больницах пока нет.

Новости Пхукета

15 Апреля 2021, 10:50 AM

Санитарная обработка Бангла-Роуд. Фото: Муниципалитет Патонга

Обновленные цифры в ходе недавненей видеотрансляции озвучили губернатор Наронг Вунсиеу и глава больницы Patong Hospital Director Мынпхрэ Бунлом.

«В настоящий момент подтверждено 98 случаев заражения, но у всех этих лиц наблюдаются лишь легкие симптомы», – заявила госпожа Бунлом,

В течение определенного времени доктор Бунлон обязанности главы Местного офиса Минздрава (РРНО). Сейчас этот пост на регулярной основе занимает Кусак Кукиаттикун.

«Если вы имели контакт с зараженными и находитесь в зоне высокого риска, пожалуйста, сотрудничайте с медицинским персоналом. Если вас попросят отправиться в карантин, не спорьте», - попросила доктор Бунлом.

По ее словам, все лица из группы риска могут сдать тест на коронавирус в любой государственной больнице острова Процедура бесплатна.

Глава больницы Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапон заверили, что в ближайшее время на остров должны прибыть новые порции вакцины от коронавируса. В течение апреля ожидаются 100 тыс. доз китайского препарата от компании Sinovac. Они предназначены для тех, кто уже получил первый укол (инструкция требует две инъекции).

«В мае мы получим еще 200 тыс. доз Sinovac для следующей группы из еще 100 тыс. человек. А в июне буду буду получены 200 тыс доз AstraZenaca для третьей группы из 100 тыс. человек. Пока что у нас есть 6 тыс. доз в запасе для вакцинирования монахов и лиц с хроническими заболеваниями из группы риска», – рассказал он.

«В дальнейшем ожидается поставка новых партий, чтобы мы могли вакцинировать 70% людей на острове», – добавил господин Суконтапон.

Ключевые пункты

Губернатор Вунсиеу подтвердил, что видел на Faceboob обращение доктор Прасита Ватанапы (декана Медицинского факультета столичной больницы Siriraj Hospital), который изложил пять основных положений, которые людям нужно знать о новой вспышке коронавируса в стране.

«Во-первых, эта вспышка отличается легкостью заражения без какиих-либо выраженных симптомов у носителей. Таким образом вирус может распространяться быстро», – заявил губернатор.

«Во-вторых, не смысла размышлять, каким штаммом или типом вируса человека заражен», – добавил он.

С этим не согласился глава больницы Vachira Phuket Hospital Чалермпонг Суконтапон.

«Я полагаю, нам следует иметь в виду тип вирусу. Сейчас мы боремся с британским вариантом [117], который способен распространяться быстрее, чем прежний китайский», – отметил он.

В частности, в материалах РРНО есть данные о человеке, у которого вирус проявился всего через шесть дней после контакта с носителем.

После этой ремарки губернатор Вунсиеу перешел к следующему пункту: «Прививка не может защитить вас от инфекции полностью, но может ослабить симптомы».

С этим тезисом глава Vachira Hospital спорить не стал.

«Это, скорее, верно. Вакцина Sinovac дает лишь 50-60% защиты от самого вируса, но на 80% убирает серьезные симптомы и на 100% ликвидирует шанс летального исхода», – привел имеющиеся данные господин Суконтапон.

«Четвертый пункт, – продолжил губернатор – Заключается в том, что инфицированные люди с крепким здоровьем могут поправиться сами».

С этим господин Суконтапон также согласился: «Это отчасти верно. Вы можете поправиться самостоятельно, но могут быть нужны препараты, которые помогут вашей дыхательной системе».

Пятым пунктом глава провинции напомнил о базовых мерах персональной защиты, включая ношение масок. Социальное дистанцирование, санитарную обработку рук.

«Потому что люди, которые уже являются носителями вируса, но не знают об этом, могут представлять угрозу окружающим», – пояснил губернатор.

«Это, без сомнения, верно», – подтвердил глава Vachira Hospital.

Перспективы для туризма

Со стороны турбизнеса на видеоконференцию был приглашен господин Бхуммикитти Рактэнгам, возглавляющий Ассоциацию туризма Пхукета (РТА). Президенту РТА предстояло отчитаться по одному из самых острых вопросов – влиянию третьей волны коронавируса на индустрию гостеприимства.

«Наши исследования показывают, что 15% туристов уже окончательно отменили поездки на Пхукет, тогда как еще 30% решили перенести отдых на более поздний срок – июнь или июль. Но если сравнивать апрель этого года с апрелем прошлого, то сейчас ситуация намного лучше», – отметил господин Рактэнгам.

Примечательно, что видеокоференция проходила практически день-в-день с начала масштабного прошлогоднего локдауна, в ходе которого был наложен запрет не только на пересечение границ провинций. но и на перемещение между тамбонами внутри самого Пхукета. Подобный запрет действовал две недели, причем в других провинциях страны ограничений на перемещения между тамбонами не вводилось не вводилось.

«Накануне я проинспектировал ряд районов острова и обнаружил, что города по-прежнему пусты, но некоторые достопримечательности – такие как Мыс Промтхеп – полны людей», – поделился личными наблюдениями господин Рактэнгам.

В то же время декан Университета Принца Сонгкхла Чайянон Пучарон в очередной раз указал, насколько тяжелый удар текущая ситуация нанесла по туристическому бизнесу.

«В лучшем случае мы ожидали в апреле 23 млрд бат выручки, в пересчете на душу населения это чуть больше 5 тыс. С учетом изменений в расчеты пришлось внести коррективы, поскольку 45% туристов изменили планы на отдых, так что речь может идти лишь о 2,8 тыс. бат на человека [из зарегистрированных на острове лиц]. Это на уровне черты выживания», – констатировал специалист.

Погода нелетная

Тем временем пхукетский офис Минздрава (РРНО) авиакомпания выпустил предупреждение для пассажиров рейса FD3031 авиакомпании AirAsia из Бангкока 7 апреля, что все они могут находиться в группе риска. Особенно высока угроза для пассажиров, чьи места располагались в рядах неподалеку от рядов 8-12. То же относится к пассажирам рядом 4-8 на рейсе 3 апреля FD34446 из Чианг-Мая в Бангкок. Им рекомендовано «пройти оценку рисков в ближайшем к дому медицинском центре».

Добавим, что 14 апреля РРНО опубликовал данные по распределению случаев заражения по тамбонам острова. Самым безопасным оказался тамбон Чернг-Талей – в нем не было зафиксировано ни одного случая заражения.