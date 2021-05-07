Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

На Пхукете выявлено пять новых случаев СOVID-19

Впервые за несколько дней на Пхукете было выявлено всего пять новых случаев COVID-19. До этого показатель зачастую превышал полтора десятка.

Новости Пхукета

7 Мая 2021, 06:53 PM
Источник: Official COVID-19 Information Center Phuket

Источник: Official COVID-19 Information Center Phuket

Источник: Official COVID-19 Information Center Phuket

Источник: Official COVID-19 Information Center Phuket

Источник: Official COVID-19 Information Center Phuket

Источник: Official COVID-19 Information Center Phuket

Источник: Official COVID-19 Information Center Phuket

Источник: Official COVID-19 Information Center Phuket

Согласно официальной статистике РРНО от 18::00 среды, 6 мая, за сутки на острове было зафиксировано пять новых случаев COVID-19, общее число с начала новой волны (3 апреля) – 503 случаев. При этом пять из них – это лица, заболевшие вне провинции, но проходящие или проходившие лечение здесь.

По состоянию на 18:00 вчерашнего дня в больницах Пхукета оставались 216 пациентов с коронавирусом, 286 были выписаны. Распределение пациентов по больницам следующее Vachira Phuket Hospital – 44 случае; Patong Hospital – 16; Thalang Hospital – 10; Bangkok Hospital Phuket – 34; Bangkok Hospital Siriroj – 13; Mission Hospital Phuket – 19; полевые госпитали – 80.

Карта заражений по районам следующая:

  • Вичит ‒ 52 случаев

  • Патонг ‒ 45

  • Пхуккет-Таун 45 (Талад-Яй – 28, Талад-Ныа – 17)

  • Рассада ‒ 47

  • Чернг-Талей ‒ 43

  • Кату ‒ 38

  • Чалонг ‒ 42

  • Камала ‒ 32

  • Срисунтхорн ‒ 30

  • Раваи ‒ 28

  • Тхепкрасаттри ‒ 19

  • Ко-Кэу ‒ 15

  • Паклок ‒ 10

  • Май-Кхао ‒ 8

  • Саку ‒ 8

  • Карон ‒ 9

Также на острове продолжается экспресс-тестирование всех въезжающих, не имеющих на руках справок о вакцинации или заранее сданном тесте. Всего за время кампании (с 22 апреля) было протестировано почти 42,6 тыс человек. За последние сутки – 2325 человек. Из них: 1346 – в Phuket Gateway, 657 – на КПП Тха-Чат-Чай, 322 – в аэропорту. Один тест дал положительный результат.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Экспресс-анализ на COVID при въезде на Пхукет может быть отменен
Житель Раваи арестован за хранение наркотиков
Перебои с водоснабжением ожидаются в Кату 7 мая
Пхукету выделили 1 млрд бат на создание рабочих мест
Посетителей одного из ресторанов Патонга призвали самоизолироваться
Запись экспатов на вакцинацию начнется 11 мая
Пхукету объяснили правила электронной записи на вакцинацию от COVID
Пхукет обеспокоен риском дефицита мест в палатах ICU
Экспресс-анализы при въезде на Пхукет станут платными для всех
На Пхукете выявлено 12 новых случаев СOVID-19
Пациентка Chalong Hospital скончалась на самоизоляции
Нацпарк на островах Пхи-Пхи временно закрыт
Больница в Чалонге временно закрыта из-за риска коронавируса
На Пхукете выявлено 25 новых случаев СOVID-19
В окрестностях памятника Героиням запланировано отключение электричества

 

Art-Tec Design
Thai Residential
Smarter Energy Solution Phuket
QSI International School Phuket

 