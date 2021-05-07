На Пхукете выявлено пять новых случаев СOVID-19

Согласно официальной статистике РРНО от 18::00 среды, 6 мая, за сутки на острове было зафиксировано пять новых случаев COVID-19, общее число с начала новой волны (3 апреля) – 503 случаев. При этом пять из них – это лица, заболевшие вне провинции, но проходящие или проходившие лечение здесь.
По состоянию на 18:00 вчерашнего дня в больницах Пхукета оставались 216 пациентов с коронавирусом, 286 были выписаны. Распределение пациентов по больницам следующее Vachira Phuket Hospital – 44 случае; Patong Hospital – 16; Thalang Hospital – 10; Bangkok Hospital Phuket – 34; Bangkok Hospital Siriroj – 13; Mission Hospital Phuket – 19; полевые госпитали – 80.
Карта заражений по районам следующая:
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Вичит ‒ 52 случаев
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Патонг ‒ 45
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Пхуккет-Таун 45 (Талад-Яй – 28, Талад-Ныа – 17)
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Рассада ‒ 47
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Чернг-Талей ‒ 43
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Кату ‒ 38
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Чалонг ‒ 42
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Камала ‒ 32
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Срисунтхорн ‒ 30
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Раваи ‒ 28
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Тхепкрасаттри ‒ 19
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Ко-Кэу ‒ 15
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Паклок ‒ 10
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Май-Кхао ‒ 8
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Саку ‒ 8
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Карон ‒ 9
Также на острове продолжается экспресс-тестирование всех въезжающих, не имеющих на руках справок о вакцинации или заранее сданном тесте. Всего за время кампании (с 22 апреля) было протестировано почти 42,6 тыс человек. За последние сутки – 2325 человек. Из них: 1346 – в Phuket Gateway, 657 – на КПП Тха-Чат-Чай, 322 – в аэропорту. Один тест дал положительный результат.