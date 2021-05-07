На Пхукете выявлено пять новых случаев СOVID-19

Впервые за несколько дней на Пхукете было выявлено всего пять новых случаев COVID-19. До этого показатель зачастую превышал полтора десятка.

Новости Пхукета

Согласно официальной статистике РРНО от 18::00 среды, 6 мая, за сутки на острове было зафиксировано пять новых случаев COVID-19, общее число с начала новой волны (3 апреля) – 503 случаев. При этом пять из них – это лица, заболевшие вне провинции, но проходящие или проходившие лечение здесь.

По состоянию на 18:00 вчерашнего дня в больницах Пхукета оставались 216 пациентов с коронавирусом, 286 были выписаны. Распределение пациентов по больницам следующее Vachira Phuket Hospital – 44 случае; Patong Hospital – 16; Thalang Hospital – 10; Bangkok Hospital Phuket – 34; Bangkok Hospital Siriroj – 13; Mission Hospital Phuket – 19; полевые госпитали – 80.

Карта заражений по районам следующая:

Вичит ‒ 52 случаев

Патонг ‒ 45

Пхуккет-Таун 45 (Талад-Яй – 28, Талад-Ныа – 17)

Рассада ‒ 47

Чернг-Талей ‒ 43

Кату ‒ 38

Чалонг ‒ 42

Камала ‒ 32

Срисунтхорн ‒ 30

Раваи ‒ 28

Тхепкрасаттри ‒ 19

Ко-Кэу ‒ 15

Паклок ‒ 10

Май-Кхао ‒ 8

Саку ‒ 8

Карон ‒ 9

Также на острове продолжается экспресс-тестирование всех въезжающих, не имеющих на руках справок о вакцинации или заранее сданном тесте. Всего за время кампании (с 22 апреля) было протестировано почти 42,6 тыс человек. За последние сутки – 2325 человек. Из них: 1346 – в Phuket Gateway, 657 – на КПП Тха-Чат-Чай, 322 – в аэропорту. Один тест дал положительный результат.