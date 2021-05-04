На Пхукете выявлено 25 новых случаев СOVID-19

Пхукетский офис Минздрава озвучил обновленные данные по ситуации с COVID-19 на Пхукете. За понедельник, 3 мая, были выявлены максимальные с начала третьей волны 25 случаев заражения. Умерших нет.

Новости Пхукета

Всего с начала третьей волны было выявлено 463 случая заражения новым коронавирусом. По состоянию на 18:00 понедельника 217 пациентов находились в больницах, 246 человек были выписаны. Источник данных – Пхукетский офис Минздрава (РРНО), информация была опубликована вчера вечером на странице PR-службы Пхукета.

Также официальные лица сообщили об итоге тестирования въезжающих на остров лиц.

Аэропорт Пхукета – 357 тестов, ноль положительных результатов.

КПП Тха-Чат-Чай – 702 теста, ноль положительных результатов.

Phuket Gateway – 1804 теста, ноль положительных результатов.

Ночные часы

Напомним также, что с сегодняшнего вечера на острове действует «запрос о сотрудничестве» относительно нахождения вне домов в ночное время. Жителям острова настоятельно не рекомендуется покидать дома с 22:00 вечера до 4:00 утра без особой необходимости. Документ был подписан губернатором Наронгом Вунсиеу и опубликован на страницу PR Phuket вечером 3 мая.

В документ говорится, что если человек все же вынужден покинуть дом после 22:00, то ему следует сделать необходимые дела максимально оперативно и как можно быстрее вернуться в место проживания.

«На фоне эпидемиологической ситуации на Пхукете и по всей стране все больше людей заболевают каждый день, а также растет количество смертей, что связано с тем, что люди собираются группы на события, собирающие многих участников, а также приезжают из зон повышенного риска и недостаточно строго соблюдают меры защиты здоровья», – говорится в «запросе» за подписью губернатора.

На этом фоне с 4 мая официальные лица (представители Минздрава, местных администрация, полиции и так далее) получили право организовывать на улицах пункты контроля и проводить меры контроля локального.

Стоит отметить, что губернатор Вунсиеу прямо отметил, что речь идет о «запросе» (или просьбе), а не о комендантском часе. Те же слова произносил в прошлом месяце премьер-министр Прают Чан-Оча, говоривший, что комендантского часа не будет, но граждан настоятельно просят оставаться дома между 23:00 и 4:00.

При этом официальный представитель Центра по администрированию в условиях COVID-19 Тависилп Висануйотхин дополнительно указывал, что губернаторы провинций могут вводить и более жесткие ограничения, если того требует ситуация.

Возможные наказания

В настоящий момент на Пхукете действует апрельский приказ губернатора о борьбе с распространением коронавируса. Согласно приказу на острове должны быть закрыты все бары и клубы, массовые мероприятия проводиться не должны, магазины обязаны работать по сокращенному графику и так далее.

В этом приказе ответственность за невыполнение требований властей упомянута.

Нарушение или игнорирование требований данного распоряжения может быть расценено как нарушение статьи 52 Закона об инфекционных заболеваниях. Предусмотренное законом наказание – до года тюрьмы и/или штра в размере до 100 тыс. Также нарушители могут быть привлечены к ответственности по статье 18 декрета о чрезвычайной ситуации и Декрета об администрировании в чрезвычайной ситуацию. Максимальное наказание – до двух лет тюрьмы и/или до 40 тыс. бат.

Также отдельное предупреждение выпустил пхукетский офис Иммиграционного бюро Пхукета. Ведомство обратилось непосредственно к иностранцам, призвав из быть «социально ответственными». В качестве возможной санкции для «безответственных» может рассматриваться даже возможность аннулирования разрешения на пребывание в стране.