На Пхукете выявлено 19 новых случаев коронавируса

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) отчитался о том, что за 12 мая на острове было выявлено 19 новых случаев заражения коронавирусом.

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Согласно последнему отчету РРНО, общее число случаев с начала третьей волны выросло до 575 (и шесть пациентов из других провинций).

В больницах острова находятся на лечении 200 человек, выписаны – 378, один пациент скончался.

Также продолжается и экспресс-тестирование лиц, прибывающих на Пхукет авиационным или автомобильным транспортом. За 12 мая в аэропорту было взято 348 анализов, в Phuket Gateway – 1713, на КПП Тха-Чат-Чай – 675. Все экспресс-тесты дали отрицательный результат.

В целом с начала экспресс-тестирования (22 апреля) была проверена 61 тыс. человек. Количество подтвержденных положительных тестов 18 (плюс пять ложно положительных). С 15 мая экспресс-тестирование будет прекращено. Чтобы въехать на Пхукет и избежать карантина, нужно будет предъявить сертификат о полной вакцинации или справку об отрицательном тесте на COVID-19 сроком годности в 72 часа.





