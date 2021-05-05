На Пхукете выявлено 12 новых случаев СOVID-19

Всего с начала третьей волны было выявлено 475 случая заражения новым коронавирусом. По состоянию на 18:00 понедельника 223 пациента находились в больницах, 253 человек были выписаны. Источник данных – Пхукетский офис Минздрава (РРНО), информация была опубликована вчера вечером на странице PR-службы Пхукета.
Также официальные лица сообщили об итоге тестирования въезжающих на остров лиц.
Аэропорт Пхукета – 401 тест, ноль положительных результатов.
КПП Тха-Чат-Чай – 695 тестов, ноль положительных результатов.
Phuket Gateway – 2099 тестов, ноль положительных результатов.
Всего на трех пунктах контроля было проведено 3195 тестов.
Напомним также, что с 4 мая на острове действует «запрос о сотрудничестве» относительно нахождения вне домов в ночное время. Жителям острова настоятельно не рекомендуется покидать дома с 22:00 вечера до 4:00 утра без особой необходимости. Документ был подписан губернатором Наронгом Вунсиеу и опубликован на страницу PR Phuket вечером 3 мая. Информации об обнаружении нарушителей режима «ночной тишины» пока не появлялось.
Также добавим, что прямо сейчас специалисты Vachira Phuket Hospital устанавливают причины смерти 91-летней Пуан Кингкэу, найденной 4 мая мертвой в своем доме в Кароне. Женщина находилась на самоизоляции после обнаружения COVID-19 у пациентки Chalong Hospital, где сама скончавшаяся в тот момент находилась на лечении. Сейчас медикам предстоит установить, мог ли коронавирус быть одним из факторов, приведших к смерти госпожи Кингкэу.