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На Пхукете выявлено 12 новых случаев СOVID-19

Пхукетский офис Минздрава озвучил обновленные данные по ситуации с COVID-19 на Пхукете. За вторник, 4 мая, были выявлены 12 случаев заражения. Сейчас в больницах находятся 223 коронавирусных пациента

Новости Пхукета

5 Мая 2021, 04:20 PM
Изображение: PR Phuket

Изображение: PR Phuket

Изображение: PR Phuket

Изображение: PR Phuket

Всего с начала третьей волны было выявлено 475 случая заражения новым коронавирусом. По состоянию на 18:00 понедельника 223 пациента находились в больницах, 253 человек были выписаны. Источник данных – Пхукетский офис Минздрава (РРНО), информация была опубликована вчера вечером на странице PR-службы Пхукета.

Также официальные лица сообщили об итоге тестирования въезжающих на остров лиц.

Аэропорт Пхукета – 401 тест, ноль положительных результатов.

КПП Тха-Чат-Чай – 695 тестов, ноль положительных результатов.

Phuket Gateway – 2099 тестов, ноль положительных результатов.

Всего на трех пунктах контроля было проведено 3195 тестов.

Напомним также, что с 4 мая на острове действует «запрос о сотрудничестве» относительно нахождения вне домов в ночное время. Жителям острова настоятельно не рекомендуется покидать дома с 22:00 вечера до 4:00 утра без особой необходимости. Документ был подписан губернатором Наронгом Вунсиеу и опубликован на страницу PR Phuket вечером 3 мая. Информации об обнаружении нарушителей режима «ночной тишины» пока не появлялось.

Также добавим, что прямо сейчас специалисты Vachira Phuket Hospital устанавливают причины смерти 91-летней Пуан Кингкэу, найденной 4 мая мертвой в своем доме в Кароне. Женщина находилась на самоизоляции после обнаружения COVID-19 у пациентки Chalong Hospital, где сама скончавшаяся в тот момент находилась на лечении. Сейчас медикам предстоит установить, мог ли коронавирус быть одним из факторов, приведших к смерти госпожи Кингкэу.

 

 

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