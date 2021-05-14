На Пхукете выявлено 12 новых случаев коронавируса

Согласно последнему отчету РРНО, общее число случаев с начала третьей волны выросло до 587 (шесть пациентов из других провинций).
В больницах острова находятся на лечении 196 человек, выписаны – 394, один пациент скончался.
Лидером по числу заражений является тамбон Вичит:
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Вичит ‒ 70 заражений
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Рассада ‒ 56
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Патонг ‒ 56
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Пхукет-Таун ‒ 58 (Талад-Яй – 31, Талад-Ныа – 27)
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Чернг-Талей ‒ 44
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Чалонг ‒ 42
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Кату ‒ 41
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Камала ‒ 34
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Срисунтхорн ‒ 31
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Раваи ‒ 29
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Техпкрасаттри ‒ 22
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Ко-Кэу ‒ 22
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Паклок ‒ 10
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Карон ‒ 25
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Саку ‒ 8
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Май-Кхао ‒ 9
Также продолжается и экспресс-тестирование лиц, прибывающих на Пхукет авиационным или автомобильным транспортом. За 13 мая в аэропорту было взято 360 анализов, в Phuket Gateway – 1739, на КПП Тха-Чат-Чай – 759. Все экспресс-тесты дали отрицательный результат.
В целом с начала экспресс-тестирования (22 апреля) было проверено 63,9 тыс. человек. Количество подтвержденных положительных тестов 18 (плюс пять ложно положительных). С 15 мая экспресс-тестирование будет прекращено. Чтобы въехать на Пхукет и избежать карантина, нужно будет предъявить сертификат о полной вакцинации или справку об отрицательном тесте на COVID-19 сроком годности в 72 часа.