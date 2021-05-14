Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

На Пхукете выявлено 12 новых случаев коронавируса

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) отчитался о том, что за 13 мая на острове было выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.

Новости Пхукета

14 Мая 2021, 04:36 PM
Источник: PPHO

Источник: PPHO

Источник: PPHO

Источник: PPHO

Источник: PPHO

Источник: PPHO

Источник: PPHO

Источник: PPHO

Согласно последнему отчету РРНО, общее число случаев с начала третьей волны выросло до 587 (шесть пациентов из других провинций).

В больницах острова находятся на лечении 196 человек, выписаны – 394, один пациент скончался.

Лидером по числу заражений является тамбон Вичит:

  • Вичит ‒ 70 заражений

  • Рассада ‒ 56

  • Патонг ‒ 56

  • Пхукет-Таун ‒ 58 (Талад-Яй – 31, Талад-Ныа – 27)

  • Чернг-Талей ‒ 44

  • Чалонг ‒ 42

  • Кату ‒ 41

  • Камала ‒ 34

  • Срисунтхорн ‒ 31

  • Раваи ‒ 29

  • Техпкрасаттри ‒ 22

  • Ко-Кэу ‒ 22

  • Паклок ‒ 10

  • Карон ‒ 25

  • Саку ‒ 8

  • Май-Кхао ‒ 9

Также продолжается и экспресс-тестирование лиц, прибывающих на Пхукет авиационным или автомобильным транспортом. За 13 мая в аэропорту было взято 360 анализов, в Phuket Gateway – 1739, на КПП Тха-Чат-Чай – 759. Все экспресс-тесты дали отрицательный результат.

В целом с начала экспресс-тестирования (22 апреля) было проверено 63,9 тыс. человек. Количество подтвержденных положительных тестов 18 (плюс пять ложно положительных). С 15 мая экспресс-тестирование будет прекращено. Чтобы въехать на Пхукет и избежать карантина, нужно будет предъявить сертификат о полной вакцинации или справку об отрицательном тесте на COVID-19 сроком годности в 72 часа.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Планируемый пхукетский смарт-автобус может оказаться беспилотным
Вакцинация иностранцев начнется в июне
Жителей Пхукета начнут прививать вакциной AstraZeneca в июне
На Пхукете запретили ходить в гости и принимать гостей у себя
На Пхукете выявлено 19 новых случаев коронавируса
Три клуба на Пхукете обвиняются в нелегальных вечеринках
Действующие на Пхукете ограничения продлены до конца мая
Женщина пострадала в мотоциклетной аварии в Кату
На Пхукете зарегистрирована первая смерть от COVID в рамках третьей волны
Женщина найдена мертвой в своей машине с предсмертной запиской
Отделение Иммиграционного бюро открылось в Blue Tree Phuket
На Пхукете зафиксировано восемь новых случаев COVID-19
Двое иностранцев оштрафованы за встречу с друзьями у себя дома
На Пхукете зафиксировано 10 новых случаев COVID-19
Больница Chalong Hospital готова возобновить работу

 

Smarter Energy Solution Phuket
Art-Tec Design
Thai Residential
QSI International School Phuket

 