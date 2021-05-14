На Пхукете выявлено 12 новых случаев коронавируса

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) отчитался о том, что за 13 мая на острове было выявлено 12 новых случаев заражения коронавирусом.

Новости Пхукета

Согласно последнему отчету РРНО, общее число случаев с начала третьей волны выросло до 587 (шесть пациентов из других провинций).

В больницах острова находятся на лечении 196 человек, выписаны – 394, один пациент скончался.

Лидером по числу заражений является тамбон Вичит:

Вичит ‒ 70 заражений

Рассада ‒ 56

Патонг ‒ 56

Пхукет-Таун ‒ 58 (Талад-Яй – 31, Талад-Ныа – 27)

Чернг-Талей ‒ 44

Чалонг ‒ 42

Кату ‒ 41

Камала ‒ 34

Срисунтхорн ‒ 31

Раваи ‒ 29

Техпкрасаттри ‒ 22

Ко-Кэу ‒ 22

Паклок ‒ 10

Карон ‒ 25

Саку ‒ 8

Май-Кхао ‒ 9

Также продолжается и экспресс-тестирование лиц, прибывающих на Пхукет авиационным или автомобильным транспортом. За 13 мая в аэропорту было взято 360 анализов, в Phuket Gateway – 1739, на КПП Тха-Чат-Чай – 759. Все экспресс-тесты дали отрицательный результат.

В целом с начала экспресс-тестирования (22 апреля) было проверено 63,9 тыс. человек. Количество подтвержденных положительных тестов 18 (плюс пять ложно положительных). С 15 мая экспресс-тестирование будет прекращено. Чтобы въехать на Пхукет и избежать карантина, нужно будет предъявить сертификат о полной вакцинации или справку об отрицательном тесте на COVID-19 сроком годности в 72 часа.