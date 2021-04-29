На Пхукете выявили еще 13 заболевших COVID-19

Согласно отчету РРНО, данные были верны по состоянию на 18:00 предыдущего дня. Сегодняшний день пока не учтен.
Среди 374 заболевших 235 человек проходят лечение, 138 уже выписаны из местных больниц, еще один был отправлен в Бангкок (его статус неизвестен).
Согласно данным РРНО распределение случаев по районам следующее (в некоторых районах цифры ниже вчерашних):
-
Патонг ‒ 41
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Кату ‒ 33
-
Камала ‒ 31
-
Чернг-Талей ‒ 22
-
Тхепркрасаттри ‒ 7
-
Срисунтхорн ‒ 25
-
Паклок ‒ 10
-
Ко-Кэу ‒ 11
-
Рассада ‒ 27
-
Талад-Яй (Пхукет-Таун) ‒ 24
-
Талад-Ныа (Пхукет-Таун) ‒ 15
-
Вичит ‒ 37
-
Чалонг ‒ 27
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Раваи ‒ 20
-
Карон ‒ 4
-
Май-Кхао ‒ 7
-
Саку ‒ 7
Таким образом данные с карты заболеваний не совпадают с общими данными статистики.
Больше всего заболевших находятся в полевых госпиталях при университетах PSU и PRU (84 человека). В государственных больницах Vachira Phuket Hospital, Patong Hospital и Thalang Hospital находятся 73 человека. В больницах группы BDMS лечатся 67 человек. В Mission Hospital – девять человек, в Phuket Provincial Hospital – два.
Также медики продолжают экспресс-тестирование прибывающих на Пхукет лиц без сертификатов о прививках или заранее полученного отрицательного теста. За 28 апреля было сделано 557 тестов в аэропорту, 1910 в Phuket Gateway (там проверяют автобусы и микроавтобусы), 1051 на чекпоинте Тха-Чат-Чай. В аэропорту был получен один положительный результат, в Phuket Gateway – еще один. Обоих пассажиров отправили на повторную сдачу анализов.
Всего с момента начала экспресс-тестов 22 апреля проверены были 18772 человека, положительные результаты дали 20 тестов.