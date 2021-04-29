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На Пхукете выявили еще 13 заболевших COVID-19

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) опубликовал отчет по борбе с коронавирусной инфекцией га 28 апреля. За день было зафиксировано 13 новых случаев заболевание, общее число выявленных с 3 апреля случаев выросло до 374.

29 Апреля 2021, 06:25 PM
Фото: РРНО

Фото: РРНО

Согласно отчету РРНО, данные были верны по состоянию на 18:00 предыдущего дня. Сегодняшний день пока не учтен.

Среди 374 заболевших 235 человек проходят лечение, 138 уже выписаны из местных больниц, еще один был отправлен в Бангкок (его статус неизвестен).

Согласно данным РРНО распределение случаев по районам следующее (в некоторых районах цифры ниже вчерашних):

  • Патонг ‒ 41

  • Кату ‒ 33

  • Камала ‒ 31

  • Чернг-Талей ‒ 22

  • Тхепркрасаттри ‒ 7

  • Срисунтхорн ‒ 25

  • Паклок ‒ 10

  • Ко-Кэу ‒ 11

  • Рассада ‒ 27

  • Талад-Яй (Пхукет-Таун) ‒ 24

  • Талад-Ныа (Пхукет-Таун) ‒ 15

  • Вичит ‒ 37

  • Чалонг ‒ 27

  • Раваи ‒ 20

  • Карон ‒ 4

  • Май-Кхао ‒ 7

  • Саку ‒ 7

Таким образом данные с карты заболеваний не совпадают с общими данными статистики.

Больше всего заболевших находятся в полевых госпиталях при университетах PSU и PRU (84 человека). В государственных больницах Vachira Phuket Hospital, Patong Hospital и Thalang Hospital находятся 73 человека. В больницах группы BDMS лечатся 67 человек. В Mission Hospital – девять человек, в Phuket Provincial Hospital – два.

Также медики продолжают экспресс-тестирование прибывающих на Пхукет лиц без сертификатов о прививках или заранее полученного отрицательного теста. За 28 апреля было сделано 557 тестов в аэропорту, 1910 в Phuket Gateway (там проверяют автобусы и микроавтобусы), 1051 на чекпоинте Тха-Чат-Чай. В аэропорту был получен один положительный результат, в Phuket Gateway – еще один. Обоих пассажиров отправили на повторную сдачу анализов.

Всего с момента начала экспресс-тестов 22 апреля проверены были 18772 человека, положительные результаты дали 20 тестов.

 

 

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