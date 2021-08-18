На Пхукете выявили 43 новых случая коронавируса

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) объявил о том, что по итогам 17 августа на острове было выявлено 43 новых случая коронавируса. Общее число заболевших с начала третьей волны (3 апреля) достигло 2082 человек.

Новости Пхукета

18 Августа 2021, 06:00 PM

Фото: РРНО

Согласно отчету PPHO, новых случаев заболевания среди туристов, участвующих в инициативе Phuket Sandbox, выявлено не было. Также 17 августа на остров не доставлялось лиц из других провинций по программе Bring Phuket People Home. При этом известно о двух новых случаях «из-за рубежа».

Всего за семь последних дней положительные анализы на коронавирусную инфекцию сдали 470 человек:

11 августа - 104 новых случая

12 августа - 33 новых случая

13 августа - 82 новых случая

14 августа - 109 новых случаев

15 августа - 49 новых случаев

16 августа - 50 новых случаев

17 августа - 43 новых случая

Всего по по программе Bring Phuket People Home на остров из других провинций было доставлено 38 местных жителей, количество случаев среди участников Phuket Sandbox равняется 58.

В больницах и под медицинским наблюдением сейчас находятся 799 человек (плюс пять за сутки). Выписаны за все время третьей волны 1350 пациентов (плюс 38 за сутки).