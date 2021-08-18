На Пхукете выявили 43 новых случая коронавируса

Согласно отчету PPHO, новых случаев заболевания среди туристов, участвующих в инициативе Phuket Sandbox, выявлено не было. Также 17 августа на остров не доставлялось лиц из других провинций по программе Bring Phuket People Home. При этом известно о двух новых случаях «из-за рубежа».
Всего за семь последних дней положительные анализы на коронавирусную инфекцию сдали 470 человек:
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11 августа - 104 новых случая
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12 августа - 33 новых случая
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13 августа - 82 новых случая
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14 августа - 109 новых случаев
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15 августа - 49 новых случаев
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16 августа - 50 новых случаев
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17 августа - 43 новых случая
Всего по по программе Bring Phuket People Home на остров из других провинций было доставлено 38 местных жителей, количество случаев среди участников Phuket Sandbox равняется 58.
В больницах и под медицинским наблюдением сейчас находятся 799 человек (плюс пять за сутки). Выписаны за все время третьей волны 1350 пациентов (плюс 38 за сутки).