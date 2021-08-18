Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

На Пхукете выявили 43 новых случая коронавируса

Пхукетский офис Минздрава (РРНО) объявил о том, что по итогам 17 августа на острове было выявлено 43 новых случая коронавируса. Общее число заболевших с начала третьей волны (3 апреля) достигло 2082 человек.

Новости Пхукета

18 Августа 2021, 06:00 PM
Фото: РРНО

Фото: РРНО

Согласно отчету PPHO, новых случаев заболевания среди туристов, участвующих в инициативе Phuket Sandbox, выявлено не было. Также 17 августа на остров не доставлялось лиц из других провинций по программе Bring Phuket People Home. При этом известно о двух новых случаях «из-за рубежа».

Всего за семь последних дней положительные анализы на коронавирусную инфекцию сдали 470 человек:

  • 11 августа - 104 новых случая

  • 12 августа - 33 новых случая

  • 13 августа - 82 новых случая

  • 14 августа - 109 новых случаев

  • 15 августа - 49 новых случаев

  • 16 августа - 50 новых случаев

  • 17 августа - 43 новых случая

Всего по по программе Bring Phuket People Home на остров из других провинций было доставлено 38 местных жителей, количество случаев среди участников Phuket Sandbox равняется 58.

В больницах и под медицинским наблюдением сейчас находятся 799 человек (плюс пять за сутки). Выписаны за все время третьей волны 1350 пациентов (плюс 38 за сутки).

 

 

Have a news tip-off? Click here

Магазины Пхукета проверяют на предмет завышения цен
Гражданин Китая арестован на Пхукете за ростовщичество
Гражданин Лаоса арестован за незаконное хранение оружия
Главный рыболовецкий порт Пхукета закрывается из-за коронавируса
Запись на прививку вакциной Moderna начнется на следующей неделе
Коронавирусные ограничения на Пхукете продлены до конца августа
Тоннель у Tesco Lotus закроют на техобслуживание
В районе центрального рынка Пхукет-Тауна сняли локдаун
На Пхукете скорректировали график вакцинации
На Пхукете выявят небезопасные для туристов места
На Пхукете запустили торговые автобусы с доступными товарами
Турист из Дании заблудился в джунглях Пхукета
Центральный рынок Пхукет-Тауна закрыли из-за коронавируса
На Пхукете за день выявили 81 новый случай коронавируса
Полиция задержала убийцу 57-летней туристки из Швейцарии

 

EPL predictions
Thai Residential
SAii Laguna Phuket
MACNELS SHIPPING PHUKET
QSI International School Phuket

 