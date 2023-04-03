Carnival Magic
Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

На Пхукете выпустили в море молодых акул

Организация Oceans for All Foundation (OFA), занимающаяся защитой и восстановление морской экосистемы Пхукета, выпустила в море молодых бамбуковых акул в рамках экологического бранча в первое воскресенье апреля. Среди участников акции были воспитанники международной школы HeadStart, которая в последнее время активно сотрудничает с Oceans for All в деле защиты океанов.

Новости Пхукета

3 Апреля 2023, 04:42 PM
Выпуск молодых акул в море на мысе Панва. Фото: Oceans for All

Выпуск молодых акул в море на мысе Панва. Фото: Oceans for All

Выпуск молодых акул в море на мысе Панва. Фото: Oceans for All

Выпуск молодых акул в море на мысе Панва. Фото: Oceans for All

Выпуск молодых акул в море на мысе Панва. Фото: Oceans for All

Выпуск молодых акул в море на мысе Панва. Фото: Oceans for All

Выпуск молодых акул в море на мысе Панва. Фото: Oceans for All

Выпуск молодых акул в море на мысе Панва. Фото: Oceans for All

Выпуск молодых акул в море на мысе Панва. Фото: Oceans for All

Выпуск молодых акул в море на мысе Панва. Фото: Oceans for All

Экологический бранч проходил 2 апреля в отеле Pullman Phuket Panwa Beach Resort. Программа дня включала не только развлечения и еду, но и образовательную компоненту.

Среди гостей были ученики HeadStart International School, их родители и другие члены пхукетского сообщества, которые ознакомились с разными инициативами по защите морской флоры и фауны, а также приняли участие в выпуске в море молодых акул.

Примерно треть сборов от проведения бранча (билет стоил порядка 1,5 тыс. бат) была передана на экологические проекты Oceans for All. Также на мероприятии можно было за отдельный взнос оформить «опеку» над акулой и лично отпустить свою хищницу в море.

Узнать больше о школе HeadStart можно здесь, информацию о проектах Oceans for All ищите на этой странице.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Молодых черепах выпустят сегодня в море на пляже Най-Янг
На пляжных субботниках в Май-Кхао собрали больше 100 кг мусора
Рейнджеров DNP попробуют в качестве миротворцев между людьми и слонами
Маленькие биссы отправились в первое плавание на Суринских островах
Бык в помощь! Популяция тигров в Таиланде подрастает на бантенгах
У острова Тао заложили основу кораллового рифа в форме самолета
Детеныши морской черепахи появились на свет в провинции Пханг-Нга
У побережья Раваи планируют морской субботник
Кладку яиц морской черепахи обнаружили на Сурине
В провинции Пханг-Нга появились на свет в 87 черепашат
Root The Future и десять дней на велосипедах из Чианг-Мая до Пхукета
Закладка будущих коралловых рифов началась у острова Майтон
Молодых акул выпустили в море на Пхи-Пхи
Черепашата вылупились в провинции Пханг-Нга
На Пхукете отправились в море 32 только что вылупившихся черепашонка

 

SAii Laguna Sunday Brunch
The Pavilions Phuket
Thai Residential

 