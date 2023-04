На Пхукете выпустили в море молодых акул

Организация Oceans for All Foundation (OFA), занимающаяся защитой и восстановление морской экосистемы Пхукета, выпустила в море молодых бамбуковых акул в рамках экологического бранча в первое воскресенье апреля. Среди участников акции были воспитанники международной школы HeadStart, которая в последнее время активно сотрудничает с Oceans for All в деле защиты океанов.

Новости Пхукета

Выпуск молодых акул в море на мысе Панва. Фото: Oceans for All

Экологический бранч проходил 2 апреля в отеле Pullman Phuket Panwa Beach Resort. Программа дня включала не только развлечения и еду, но и образовательную компоненту. Среди гостей были ученики HeadStart International School, их родители и другие члены пхукетского сообщества, которые ознакомились с разными инициативами по защите морской флоры и фауны, а также приняли участие в выпуске в море молодых акул. Примерно треть сборов от проведения бранча (билет стоил порядка 1,5 тыс. бат) была передана на экологические проекты Oceans for All. Также на мероприятии можно было за отдельный взнос оформить «опеку» над акулой и лично отпустить свою хищницу в море. Узнать больше о школе HeadStart можно здесь, информацию о проектах Oceans for All ищите на этой странице.

3 Апреля 2023, 04:42 PM