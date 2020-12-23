На Пхукете выпущен приказ об обязательных мерах борьбы с COVID-19

Губернатор Пхукета Наронг Вунсиеу подписал приказ обязывающий всех прибывающих на остров лиц проходить медицинский скрининг. Также в приказе прописана ответственность за нарушение других мер эпидемиологической безопасности.

Новости Пхукета

23 Декабря 2020, 04:11 PM

Проверка въезжающих на КПП Тха-Чат-Чай. Фото: PR Phuket

Губернатор Вунсиеу подписал приказ (во многом аналогичный предыдущим) 22 декабря. Приказ вступил в силу немедленно и будет действовать до отмены прямым распоряжением.

Все лица, прибывающие на Пхукет морским, воздушным и наземным транспортом обязаны проходить контроль температуры тела. В случае, если у медицинских работников возникнут какие-либо подозрения, может потребоваться сдача анализов.

Также официальные лица получили право инспектировать места проживания и работы трудовых мигрантов для выявления лиц, нелегально (и без медицинского контроля) въехавших в страну. Жители острова обязаны незамедлительно сообщать властям об известных им нелегальных мигрантах.

Приказ также повторяет требование об обязательно ношении масок на улице и в общественных местах. Маску может заменять тканевая повязка, закрывающая нос и рот.

«Любые виды деятельности, которые могут повлечь за собой распространение болезни, запрещены», – говорится в приказе.

Также документ обязывает официальных лиц и граждан проводить реуглярную санитарную обработку общественных мест.

Неисполнение требований влечет за собой наказание по статье 51 Закона о контагенозных заболеваниях (Communicable Disease Act). Максимальное наказание по данной статье – штраф в размере до 20 тыс. бат. В ряде слушателей нарушитель может быть привлечен к ответственности и по статье 52 того же закона. Она предусматривает до года тюрьмы и/или до 100 тыс. бат штрафа.







