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На Пхукете вылупились черепашата из кладки на мысе Промтхеп

Департамент морских и прибрежных ресурсов (DMCR) сообщил о том, что в Пхукетском центре морской биологии (PMBC) 10 июня вылупились первые 50 черепашат из кладки яиц морской черепахи, обнаруженной в апреле на мысе Промтхеп. Черепашата вылупились непосредственно в PMBC.

Новости Пхукета

11 Июня 2021, 03:17 PM
На Пхукете вылупились черепашата из кладки на мысе Промтхеп. Фото: DMCR

На Пхукете вылупились черепашата из кладки на мысе Промтхеп. Фото: DMCR

На Пхукете вылупились черепашата из кладки на мысе Промтхеп. Фото: DMCR

На Пхукете вылупились черепашата из кладки на мысе Промтхеп. Фото: DMCR

На Пхукете вылупились черепашата из кладки на мысе Промтхеп. Фото: DMCR

На Пхукете вылупились черепашата из кладки на мысе Промтхеп. Фото: DMCR

На Пхукете вылупились черепашата из кладки на мысе Промтхеп. Фото: DMCR

На Пхукете вылупились черепашата из кладки на мысе Промтхеп. Фото: DMCR

Кладка яиц на мысе Промтхеп была обнаружена 18 апреля жителем Раваи по имени Плернтхана Чартсук. Изначально специалисты PMBC решили не перемещать яйца с выбранного черепахой места, поскольку оно было выше линии прилива. Кладку обнесли забором и организовали у нее круглосуточное дежурство специалистов.

Однако после смены сезонов в мае выяснилось, что сильные волны все-таки могут угрожать кладке. По этой причине жизнспособные яйца извлекли из песка и со всеми мерами предосторожности перевезли в центр PMBC, находящейся на мысе Панва.

Жизнеспособными были признаны 83 из 108 яиц. 10 мая вылупились первые 50 черепашат, сотрудники PMBC ожидают, что еще 33 черепашки вылупятся в ближайшее время.

 

 

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