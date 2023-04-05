На Пхукете выделили землю под новую больницу PSU в Кату

Новая больница под эгидой Университета Принца Сонгкхла (PSU), известная под рабочими названиями PSU Hospital и Songklanagarind Phuket Hospital, должна генерировать 1,6 млрд бат выручки в год за счет иностранных туристов. Проект реализуется в рамках Андаманского медцентра (Andaman International Health Center) и должен быть завершен к выставке Expo 2028, если Пхукет все же получит право ее проводить. Впрочем, располагаться больница будет не в Май-Кхао, а неподалеку от самого университета в Кату.

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Об ожидаемых финансовых показателях PSU Hospital стало известно после прошедшей 3 апреля церемонии передачи земли под больницу. Участок площадью 36 рай у Red Mountain Golf Course в Кату пожертвовал девелопер MBK Group, которые и озвучил цифру в 1,6 млрд бат. Стоимость передаваемой под больницу земли оценивается в 400 млн бат, бюджет на саму больницу – 3,14 млрд бат, общий бюджет Андаманского медцентра – 5,12 млрд бат.

«Мы жертвуем этот участок земли, отдавая должное обществу. Это важно для нас с точки зрения перспектив здравоохранения и образования, которые MBK считает приоритетом, поскольку мы видим в них важные фундаменты жизни», – заявил на церемонии гендиректор и президент MBK Вичак Прадитванит.

«Больница позволит жителям шести провинций – Сатуна, Краби, Ранонга, Пхукета, Пханг-Нга и Транга – иметь доступ к достойной медицине. Посещающие Пхукет и соседние провинции туристы также смогут получать там качественные медицинские услуги, что будет способствовать развитию медицинского туризма на Пхукете», – добавил он.

В рамках принятой концепции PSU Hospital будет не только современной больницей на 500 станционарных мест, но и учебным центром, которому предстоит готовить порядка 200 узкопрофильных специалистов и около 1000 других работников медицинской отрасли в год. В больницу будут направляться пациенты со сложными случаями не только с Пхукета, но и из других провинций. Как ожидается, PSU Hospital будет обслуживать 25 тыс. стационарных и 300 тыс. амбулаторных пациентов в год.

Также на базе больницы должен работать научно-исследовательский центр, который будет заниматься инновациями в медицинской сфере. Строительство должно начаться уже в следующем году и завершиться к 2028 году.

Что касается финансовых показателей, то пока был озвучен только ожидаемый уровень годовой выручки (1,6 млрд бат), причем содержится соответствующая информация только в промо-видео MBK, пресс-релизы пхукетских властей и статьи местных СМИ эту цифру не упоминают. Про потенциальную чистую прибыль и срок окупаемости проекта ничего не говорит даже MBK.