На Пхукете выбрали юных Героинь для шоу на фестивале 13-15 марта

Актрис, которые будут исполнять роли легендарных Героинь, выбирали в соответствии со всеми традициями, включающими не только классический театральный просмотр, но и религиозные ритуалы и церемонии.
В воскресенье, 19 февраля, прошел заключительный ритуал в буддистском храме Wat Muang Komaraphat, на который приехали президент OrBorJor Реват Арироб, вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам, руководители Фонда Тхао Тхепкрасаттри и Тхао Срисутхорн, многочисленные почетные и представители медиа.
По итогам финального ритуала «предсказания судьбы» были выбраны четыре актрисы для шоу:
- No. 7. Сучада Дамкун (Нонг Фокус);
- No. 14. Анпхат Атсуван (Нонг Нет);
- No. 12. Конгкидакорн Баин (Нонг Тон Нам);
- No. 26. Чанати Чанват (Нонг Мата).
Напомним, что Фестиваль Героинь на Пхукете проходит каждый год 13-15 марта на Поле Победы в Таланге. В указанные даты там организуется большая ярмарка с ежевечерним историческим шоу по мотивам обороны Таланга от бирманских войск в 1785 году.
Программа фестиваля включает и другие мероприятия, проходящие до основного события. К ним можно отнести и выбор юных актрис из числа местных школьниц, которые будут исполнять в исторической постановке роли сестер Чан и Мук в детстве постановке.