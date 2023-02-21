На Пхукете выбрали юных Героинь для шоу на фестивале 13-15 марта

Административная организация провинции Пхукет (OrBorJor, PPAO) объявила о том, что оргкомитет Фестиваля Героинь определился с тем, кто будет играть роли сестер Чан и Мук на ежегодном историческом шоу на Поле Победы.

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Пхукет завершил отбор актрис на роли сестер Чан и Мук для Фестиваля Героинь. Фото: Radio Thailand Phuket

Пхукет завершил отбор актрис на роли сестер Чан и Мук для Фестиваля Героинь. Фото: Radio Thailand Phuket

Пхукет завершил отбор актрис на роли сестер Чан и Мук для Фестиваля Героинь. Фото: Radio Thailand Phuket

Актрис, которые будут исполнять роли легендарных Героинь, выбирали в соответствии со всеми традициями, включающими не только классический театральный просмотр, но и религиозные ритуалы и церемонии.

В воскресенье, 19 февраля, прошел заключительный ритуал в буддистском храме Wat Muang Komaraphat, на который приехали президент OrBorJor Реват Арироб, вице-губернатор Анупап Родкван Йодрабам, руководители Фонда Тхао Тхепкрасаттри и Тхао Срисутхорн, многочисленные почетные и представители медиа.

По итогам финального ритуала «предсказания судьбы» были выбраны четыре актрисы для шоу:

No. 7. Сучада Дамкун (Нонг Фокус);

No. 14. Анпхат Атсуван (Нонг Нет);

No. 12. Конгкидакорн Баин (Нонг Тон Нам);

No. 26. Чанати Чанват (Нонг Мата).

Напомним, что Фестиваль Героинь на Пхукете проходит каждый год 13-15 марта на Поле Победы в Таланге. В указанные даты там организуется большая ярмарка с ежевечерним историческим шоу по мотивам обороны Таланга от бирманских войск в 1785 году.

Программа фестиваля включает и другие мероприятия, проходящие до основного события. К ним можно отнести и выбор юных актрис из числа местных школьниц, которые будут исполнять в исторической постановке роли сестер Чан и Мук в детстве постановке.





