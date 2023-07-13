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На Пхукете возведут новый городской столп

Власти Пхукета подтвердили возведение нового, уже шестого по счету, городского столпа на острове. Место нахождения – новое здание администрации провинции на Tha Kraeng Rd., которое официально открыл 11 июня Его Величество Рама Х. Трехдневная церемония начнется 5 августа и завершится 7 августа.

Новости Пхукета

14 Июля 2023, 09:00 AM
Эскиз нового городского столпа, который возведут в Phuket Provincial Hall в Пхукет-Тауне. Фото: PR Phuket

Эскиз нового городского столпа, который возведут в Phuket Provincial Hall в Пхукет-Тауне. Фото: PR Phuket

Эскиз нового городского столпа, который возведут в Phuket Provincial Hall в Пхукет-Тауне. Фото: PR Phuket

Эскиз нового городского столпа, который возведут в Phuket Provincial Hall в Пхукет-Тауне. Фото: PR Phuket

Эскиз нового городского столпа, который возведут в Phuket Provincial Hall в Пхукет-Тауне. Фото: PR Phuket

Эскиз нового городского столпа, который возведут в Phuket Provincial Hall в Пхукет-Тауне. Фото: PR Phuket

Городские столпы или городские опоры, именующиеся по-тайски «лак муанг», являются символическими вместилищами «души города». В случае с Пхукетом было бы правильнее говорить о столпах не города, а провинции, но сами тайцы зачастую именуют «городом» весь остров.

Изначально на Пхукете было четыре «лак муанга», ориентированных по четырем сторонам света. Затем был возведен пятый, а сейчас планируется шестой. Работами руководит Департамент изящных искусств, входящий в Министерство культуры. Бюджет проекта – порядка 850-900 тыс. бат, сумма в публикации PR-службы Пхукета указана как 849900 бат цифрами и 894900 бат прописью.

Современные «лак мыанги» стилистически напоминают главный городской столп в Бангкоке. Как пояснял ранее Департамент изящных искусств, архитектурный канон был заложен Рамой IV. Впрочем, сама традиция возведения городских столпов намного более древняя и восходит к индуистским верованиям. 

Примечательно, что новый городской столп станет первым, расположенным южнее Памятника Героиням. Все существующие старые столпы, возведенные в XIX веке, находятся на территории округа Таланг, где исторически и селилось сиамское население Пхукета.

Городские опоры в Таланге символически охраняли территорию, которая тогда являлась административным центром провинции и ее сердцем. Пхукет-Таун перенял эту роль только в XX веке. 

 

 

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