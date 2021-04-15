На Пхукете вновь возможен локдаун

Начальник регионльного офиса Минздрава призвал власти Пхукета вновь ввести локдау, чтобы сдержать распространение коронавруса. Предложение было высказано, когда число новых зараженных на острове приблизилось к сотне.

Новости Пхукета

15 Апреля 2021, 09:35 PM

КПП Тха-Та-Чай.: Фото: Phuket PR

Господин Питакпон Буньямалик обратился к медицинским работникам в режиме видеоконференции 14 апреля, сообщает Bangkok Post.

«Количество заражений COVID-19 в даннном регионе растет каждый день. Я должен предложить день пхукетскому провиницианому комитетам по эпидемиологии, в частности, рассмотреть возможность закрытия границ провинции после Сонгкрана в целях сдерживания вспышки заболевания здесь», – заявил он.

В 11-региональный центр Минздрава входят провинции Чумпхон, Сураттхани, Накхон-Сри-Тхаммарат, Пхуке, Пханг-Нга, Краби и Ранонг​

При этом именно Пхукет с июля должен стать первой провинцией, которая начнет принимать вакцинированных туристов из-за рубежа без обязательного карантина. Таков в настоящий момент план постеппенного открытия страны для иностранцев.

При этом, хоть юг Таиланда и не относится к красной зоне, а колитчество заражений невелико, поводы для беспокойства все же есть.

«У многих из наших пациентов нет зарегистрированной истории поездок в зоны высокого риска, что означает, что они теоретически могли контактировать с носителями вируса, проходящими домашнюю самоизоляцию. Ли бо же могли быть контакты с людьми, намеренно скрывающими историю своих поездок», – предупредил медик.