На Пхукете вновь не выявили ни одного нового случая COVID-19

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии по-прежнему составляет 192 человека.
Лечение в настоящий момент проходят 65 пациентов, 126 благополучно выздоровели и покинули больницы, еще один пациент с COVID-19 скончался.
Результатов анализов на коронавирус по-прежнему ожидают 33 человека. Днем ранее таких было 42. Таким образом за сутки подозрения были сняты в отношении девяти местных жителей.
Пхукетский комитет по эпидемиологии также напомнил, что, несмотря на улучшение статистики, местным жителям все еще следует соблюдать меры социального дистанцирования и избегать массовых скоплений людей. Также комитет подчеркнул важность ношения масок и регулярного мытья рук.
«Пожалуйста, обязательно покажитесь врачу при появлении следующих симптомов: повышение температуры, кашель, насморк, боль в горле, трудности с дыханием, а также потеря обоняния и ощущения вкуса, головная боль, диарея», – добавил комитет.
Добавим, что ранее губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана выражал надежду, что коронавирус на острове будет побежден к концу апреля. Введенные в провинции ограничительные меры пока действуют тоже до 30 числа этого месяца.