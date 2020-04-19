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На Пхукете вновь не выявили ни одного нового случая COVID-19

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что за субботу, 18 апреля, на острове не было подтверждено ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующая информация содержится в отчете, опубликованном сегодня утром (19 апреля).

Новости Пхукета

19 Апреля 2020, 12:54 PM
По состоянию на сегодняшний день в больницах Пхукета находятся 65 пациентов с коронавирусной инфекцией. Фото: Phuket PR Department

По состоянию на сегодняшний день в больницах Пхукета находятся 65 пациентов с коронавирусной инфекцией. Фото: Phuket PR Department

Согласно сегодняшнему отчету официальных лиц, общее число подтвержденных случаев COVID-19 на Пхукете с начала эпидемии по-прежнему составляет 192 человека.

Лечение в настоящий момент проходят 65 пациентов, 126 благополучно выздоровели и покинули больницы, еще один пациент с COVID-19 скончался.

Результатов анализов на коронавирус по-прежнему ожидают 33 человека. Днем ранее таких было 42. Таким образом за сутки подозрения были сняты в отношении девяти местных жителей.

Пхукетский комитет по эпидемиологии также напомнил, что, несмотря на улучшение статистики, местным жителям все еще следует соблюдать меры социального дистанцирования и избегать массовых скоплений людей. Также комитет подчеркнул важность ношения масок и регулярного мытья рук.

«Пожалуйста, обязательно покажитесь врачу при появлении следующих симптомов: повышение температуры, кашель, насморк, боль в горле, трудности с дыханием, а также потеря обоняния и ощущения вкуса, головная боль, диарея», – добавил комитет.

Добавим, что ранее губернатор Пхукета Пхакапхонг Тавипатана выражал надежду, что коронавирус на острове будет побежден к концу апреля. Введенные в провинции ограничительные меры пока действуют тоже до 30 числа этого месяца.

 

 

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