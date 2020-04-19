На Пхукете вновь не выявили ни одного нового случая COVID-19

Пхукетский комитет по эпидемиологии сообщил, что за субботу, 18 апреля, на острове не было подтверждено ни одного нового случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующая информация содержится в отчете, опубликованном сегодня утром (19 апреля).

Новости Пхукета

19 Апреля 2020, 12:54 PM

По состоянию на сегодняшний день в больницах Пхукета находятся 65 пациентов с коронавирусной инфекцией. Фото: Phuket PR Department