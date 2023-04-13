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На Пхукете в Сонгкран выпустили в море черепах и акул

Фонд защиты морских черепах Mai Khao Marine Turtle Foundation и Департамент морских и прибрежных ресурсов Таиланда (DMCR) отпраздновали Сонгкран, выпустив в море молодых зеленых черепах и бамбуковых акул.

Новости Пхукета

14 Апреля 2023, 09:00 AM
Актриса Брук Шилдс приняла участие в выпуске черепах в море на пляже Май Кхао. Фото: DMCR

Актриса Брук Шилдс приняла участие в выпуске черепах в море на пляже Май Кхао. Фото: DMCR

Актриса Брук Шилдс приняла участие в выпуске черепах в море на пляже Май Кхао. Фото: DMCR

Актриса Брук Шилдс приняла участие в выпуске черепах в море на пляже Май Кхао. Фото: DMCR

Актриса Брук Шилдс приняла участие в выпуске черепах в море на пляже Май Кхао. Фото: DMCR

Актриса Брук Шилдс приняла участие в выпуске черепах в море на пляже Май Кхао. Фото: DMCR

Церемония прошла 13 апреля на пляже Май-Кхао. От лица DMCR участие в мероприятии приняла заместитель главы ведомства Порнсри Сутханарак. Также присутствовали капитан Чонгчарон Джангчун из Третьего регионального командования ВМФ, генеральный менеджер Anantara Mai Khao Phuket Villas Серж Сайперс и американская актриса Брук Шилдс.

В рамках мероприятия специалисты Пхукетского центра морской биологии (PMBC) прочитали лекции о важности зеленых черепах и бамбуковых акул для экосистемы. После чего в море были выпущены по 20 представителей каждого вида.

Собранные в ходе мероприятия средства будут переданы на программы по защите черепах PMBC и ВМФ Таиланда.

 

 

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