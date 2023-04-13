На Пхукете в Сонгкран выпустили в море черепах и акул

Церемония прошла 13 апреля на пляже Май-Кхао. От лица DMCR участие в мероприятии приняла заместитель главы ведомства Порнсри Сутханарак. Также присутствовали капитан Чонгчарон Джангчун из Третьего регионального командования ВМФ, генеральный менеджер Anantara Mai Khao Phuket Villas Серж Сайперс и американская актриса Брук Шилдс.
В рамках мероприятия специалисты Пхукетского центра морской биологии (PMBC) прочитали лекции о важности зеленых черепах и бамбуковых акул для экосистемы. После чего в море были выпущены по 20 представителей каждого вида.
Собранные в ходе мероприятия средства будут переданы на программы по защите черепах PMBC и ВМФ Таиланда.