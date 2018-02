На Пхукете в разгаре ярмарка у храма Wat Chalong Мэр Чалонга Самран Джиндапон пригласил жителей и гостей острова на ежегодную ярмарка у храма в Чалонге (Wat Chalong), которая стартовала вечером 14 февраля и продлится в течение семи дней, вплоть до 20 февраля включительно. Чутхарат Плерин 16 Февраля 2018 14:46:08 Фото: Архив The Phuket News Ярмарка у храма в Чалонге – Wat Chalong Fair – крупнейшей и старейшее из подобных мероприятий на Пхукете. Ярмарка проводится ежегодно на протяжении нескольких десятилетий и собирает тысячи гостей. На ярмарке можно попробовать блюда местной кухни, приобрести сувениры и прикоснуться к местной жизни. Для детей на ярмарочной площадке работают различные аттракционы, по вечерам на ярмарке проходят различные концерты и шоу, включая выступления коллективов народного танца и театрализованные постановки. Как правило, завершается ярмарка большим фейерверком в последний вечер. Пользуясь возможностью, мэр Чалонга через The Phuket News и «Новости Пхукета» пригласил на ярмарку жителей острова и туристов, которые могут не знать о ежегодном мероприятии. «Мы приглашаем всех принять участие в ярмарке и помолиться в храме. Приходите насладиться вкусной едой, послушать музыку и посмотреть шоу», – заявил мэр Чалонга, с которым связались редакторы The Phuket News «Пожалуйста, если вы отправляетесь на ярмарку с детьми, не забывайте следить за ними, потому что там очень легко потеряться в большом скоплении людей. Также опасайтесь воров-карманников и мошенников. Кроме того, ярмарка – это всегда много транспорта, так что мы рекомендуем приезжать группами, поскольку количество парковочных мест ограничено», – предупредил мэр Самран Джиндапон.