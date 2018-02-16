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На Пхукете в разгаре ярмарка у храма Wat Chalong

Мэр Чалонга Самран Джиндапон пригласил жителей и гостей острова на ежегодную ярмарка у храма в Чалонге (Wat Chalong), которая стартовала вечером 14 февраля и продлится в течение семи дней, вплоть до 20 февраля включительно.

Чутхарат Плерин

16 Февраля 2018 14:46:08

Фото: Архив The Phuket News
Фото: Архив The Phuket News

Ярмарка у храма в Чалонге – Wat Chalong Fair крупнейшей и старейшее из подобных мероприятий на Пхукете. Ярмарка проводится ежегодно на протяжении нескольких десятилетий и собирает тысячи гостей.

На ярмарке можно попробовать блюда местной кухни, приобрести сувениры и прикоснуться к местной жизни. Для детей на ярмарочной площадке работают различные аттракционы, по вечерам на ярмарке проходят различные концерты и шоу, включая выступления коллективов народного танца и театрализованные постановки. Как правило, завершается ярмарка большим фейерверком в последний вечер.

Пользуясь возможностью, мэр Чалонга через The Phuket News и «Новости Пхукета» пригласил на ярмарку жителей острова и туристов, которые могут не знать о ежегодном мероприятии.

«Мы приглашаем всех принять участие в ярмарке и помолиться в храме. Приходите насладиться вкусной едой, послушать музыку и посмотреть шоу», – заявил мэр Чалонга, с которым связались редакторы The Phuket News

«Пожалуйста, если вы отправляетесь на ярмарку с детьми, не забывайте следить за ними, потому что там очень легко потеряться в большом скоплении людей. Также опасайтесь воров-карманников и мошенников. Кроме того, ярмарка – это всегда много транспорта, так что мы рекомендуем приезжать группами, поскольку количество парковочных мест ограничено», – предупредил мэр Самран Джиндапон.
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