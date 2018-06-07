На Пхукете уничтожили контрафакта на 2 млн бат

Сотрудники таможенного ведомства уничтожили более 4 тыс. единиц поддельной продукции в ходе мероприятия, прошедшего в Сапан-Хине в четверг, 7 июня.

7 Июня 2018 17:14:22

Фото: Phuket Customs

Мероприятие по уничтожение контрафакта, прошедшее в 13:00 у мусоросжигательного завода в Сапан-Хине, возглавил Канджана Суваничо из пхукетской таможни.

Под его присмотром было уничтожено более 4 тыс. поддельных предметов одежды и обуви, солнцезащитных очков, наручных часов, сумок и табачной продукции.

Все вещи были ранее изъяты в ходе рейдов полиции и таможенников. Затем представители оригинальных брендов подтвердили поддельный характер продукции.

Суммарную стоимость уничтоженного контрафакта таможня оценила в 2 млн бат.