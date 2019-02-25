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На Пхукете уничтожили контрафакта на 1 млрд бат

Пхукетская таможня провела очередную показательную акцию по уничтожению контрафактной продукции, изъятой из магазинов острова.

Иккапоп Тхонгтуб

25 Февраля 2019, 04:59 PM
Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Фото: Иккапоп Тхонгтуб

Показательно уничтожение контрафакта на сумму в 1 млрд бат прошло сегодня, 25 февраля, на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине. Всего было уничтожено 8,9 тыс. различной продукции, либо нелегально ввезенной на остров, либо представляющей собой копии известных брендов. Среди прочих товаров были уничтожены несколько тысяч упаковок сигарет и кальянного табака.

Выступая на мероприятии, госпожа Канджана Суваничо из Таможенного управления Пхукета в очередной раз отметила, что правительство Таиланда подчеркивает важность защиты прав интеллектуальной собственности в соответствии с Законом о торговых марках от 1991 года.

Госпожа Суваничо не коснулась вопроса о том, насколько значительную долю составляют уничтоженные 8,9 тыс. единиц продукции по отношению к общему объема контрафакта на рынке розничных товаров Пхукета.

 

 

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