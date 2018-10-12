На Пхукете уничтожили контрафакта на 1,3 млн бат Сотрудники пхукетской таможни провели мероприятие по уничтожению контрафактной продукции, изъятой ранее из торгового оборота. Новости Пхукета 12 Октября 2018 11:14:30 Фото: Phuket PR Department В ходе мероприятия, прошедшего 11 октября на территории мусоросжигательного комплекса в Сапан-Хине, было уничтожено 2669 единиц поддельной продукции. Таможня оценила суммарную стоимость контрафактных изделий в 1,3 млн бат. Среди уничтоженных подделок были разнообразные сумки, туфли, головные уборы и одежда, а также нелегально ввезенная в страну табачная продукция, включая кальянный табак. Как отметил глава Таможенного бюро по четвертому региону Прайотх Пунной, сотрудники таможни по всей стране недавно получили распоряжение усилить борьбу с контрафактом, включая подделки под продукцию известных брендов и товары, нелегально ввезенные в страну.