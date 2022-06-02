На Пхукете свернули полевой госпиталь для лиц с COVID-19 в Rajabhat University

Власти провинции Пхукет официально закрыли полевой госпиталь для лиц с COVID-19, работавший на территории Phuket Rajabhat University.

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Церемония закрытия полевого госпиталя в PRU прошла 31 мая в присутствии заместителя главы местного отделения Минздрава (РРНО) Падунгкиата Утокасени. Также на мероприятие приехали другие официальные лица, включая провинциального палада (старшего административного работника) Сомпрата Прабсонгкрама, вице-президента административной организации Пхукета (OrBorJor) Тхивата Сидокбуба, директора Vachira Phuket Hospital Вирасака Лортхонгкхама и главу PRU доктора Хирана Прасарнкана.

Господин Утокасени напомнил, что полевой госпиталь в университете (один из двух на территории университетских кампусов) работал с августа 2021 года и за это время принял почти 3,2 тыс. пациентов. Для их размещения выделили большой конференц зал и зал для встреч, где разместили 285 коек.

Выступая на церемонии закрытия полевого госпиталя, господин Утокасени заявил о том, что жителям Пхукета удалось преодолеть COVID-19 за счет «сотрудничества всех секторов, но главное – отверженности и самопожертвования врачей, медсестер, работников государственных ведомств и представителей частного сектора, которые исполняли свои обязанности как одна команда, и все волонтеров, которые своевременно и оперативно помогали людям Пхукета выполнить миссию и вернуть счастье людям провинции».

Добавим, что в конце прошлой недели на фоне улучшения эпидемиологической обстановки и успешной вакцинации населения был свернут прививочный центр в Сапан-Хине, работавший с апреля 2021 года. За это время там было сделано 600 тыс. прививок. Сейчас, как считается, продолжать вакцинационную кампанию можно силами больниц и районных центров здравоохранения. Пхукет уверен, что научился жить с коронавирусом и готов признать болезнь эндемичной. Впрочем, официальное решение будет приниматься в Бангкоке.