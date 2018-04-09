На Пхукете стартовала кампания по сбору крови для Красного Креста
Региональный банк крови на Пхукете обратился к жителям острова с призывом принять участие в кампании по сбору крови, приуроченной к Сонгкрану. Доноров крови ждут с 9 по 16 апреля.
Новости Пхукета
9 Апреля 2018 12:31:34
Глава регионального банка крови (PRBC) Порнтхип Ратчак объявил о проведении донорской кампании, приуроченной к Сонгкрану.
Анонсируя кампанию, господин Ратчак напомнил, что Сонгкран – это не только веселый праздник, но и время повышенной аварийности на дорогах. Именно поэтому местному банку крови принципиально иметь надежный запас донорской крови в эти дни.
«Полученная банком донорская кровь будет распределена между всеми частными и государственными больницами Пхукета», – добавил он.
Сдать кровь можно в пхукетском офисе Красного Креста по адресу 38/193 Rattanakosin 200 Pi Rd. Банк крови работает по следующему расписанию:
Понедельник, среди, пятница – с 8:30 утра до 16:30 дня.
Вторник, четверг – с 8:30 утра до 20:00 вечера.
Суббота, воскресенье, праздники – с 9:00 утра до 15:30 дня.
Сонгкран (12-16 апреля) – с 9:00 утра до 15:30 дня.
Телефоны для связи: 076-251178 доб. 2 и 081-9588854