На Пхукете стартовала кампания по сбору крови для Красного Креста

Региональный банк крови на Пхукете обратился к жителям острова с призывом принять участие в кампании по сбору крови, приуроченной к Сонгкрану. Доноров крови ждут с 9 по 16 апреля.

9 Апреля 2018 12:31:34

Фото: MamaYe Afica / flickr

Глава регионального банка крови (PRBC) Порнтхип Ратчак объявил о проведении донорской кампании, приуроченной к Сонгкрану.

Анонсируя кампанию, господин Ратчак напомнил, что Сонгкран – это не только веселый праздник, но и время повышенной аварийности на дорогах. Именно поэтому местному банку крови принципиально иметь надежный запас донорской крови в эти дни.

«Полученная банком донорская кровь будет распределена между всеми частными и государственными больницами Пхукета», – добавил он.

Сдать кровь можно в пхукетском офисе Красного Креста по адресу 38/193 Rattanakosin 200 Pi Rd. Банк крови работает по следующему расписанию:

Понедельник, среди, пятница – с 8:30 утра до 16:30 дня.

Вторник, четверг – с 8:30 утра до 20:00 вечера.

Суббота, воскресенье, праздники – с 9:00 утра до 15:30 дня.

Сонгкран (12-16 апреля) – с 9:00 утра до 15:30 дня.

Телефоны для связи: 076-251178 доб. 2 и 081-9588854