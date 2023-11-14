На Пхукете стартовала бесплатная вакцинация работников туризма от гриппа

Пхукетский офис Минздрава начал кампанию вакцинации работников туристического бизнеса от гриппа с целью защиты туристов от заражения этим вирусов во время отдыха на Пхукете. В рамках инициативы получить бесплатные прививки должны 100 тыс. человек. Вакцинация является часть программы Safety Phuket Island Sandbox, в рамках которой Минздрав по своей линии принимает меры по укреплению у туристов уверенности в том, что остров – безопасное и комфортное место для отдыха.

Новости Пхукета

Вакцинация работников туристической отрасли от гриппа проходит в комплексе Limelight Avenue в Пхукет-Тауне. Первые работники турбизнеса получили прививки 13 ноября. Текущий раунд кампании будет продолжаться до 17 числа, запись на прививку проходит на сайте больницы Vachira Phuket Hospital – https://www.vachiraphuket.go.th/vcx/.

Бесплатные прививки доступны и тайским гражданам, и работающим в туризме иностранцам. Туристическая ассоциация Пхукета (РТА) подтвердила в публикации на Facebook, что иностранцы тоже могут привиться. Однако участвующие в проекте волонтеры сообщили «Новостям Пхукета», что желающих много, поэтому места на ближайшие дни могут быть уже заняты. Медработники успевают прививать по 30-40 человек в час.

В ближайшем будущем Минздрав планирует новые раунды прививочной кампании, поскольку число контактирующих с туристами жителей Пхукета, разумеется, больше, чем 100 тыс. человек. Однако даты зависят от того, когда остров получит новые партии вакцины.

Глава провинциального офиса Минздрава (РРНО) доктор Кусак Кукиаттикун назвал начавшуюся 13 ноября вакцинацию именно «первым раундом», а также упомянул аналогичное мероприятие 26 ноября в парке 72-летия Королевы-Матери Сирикит, но других дат не назвал.

«На остров постепенно будут поставлены новые партии вакцины для распределения во всех трех округах – Мыанг-Пхукет, Таланг и Кату – и вакцинации работников туристической сферы. Данная меры должна укрепить уверенность туристов в Пхукете и способствовать повышению безопасности тайских и иностранных гостей острова в туристических локациях», – пояснил доктор Кукиаттикун.

Всем прошедшим вакцинацию выдаются стикеры для наклеивания на обратную сторону ID-карты и на видное место в рабочем месте.

«Это символ того, что сотрудники заведения прошли вакцинацию от гриппа», – отметил глава РРНО.