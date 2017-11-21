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На Пхукете стартовал трехдневный курс ISLA для пляжных спасателей

Более 70 человек записались на курс подготовки спасателей Международной ассоциации спасения на водах (ISLA), стартовавший на Пхукете в понедельник, 20 ноября.

Премкамон Кетсара

21 Ноября 2017 16:40:11

Занятия проходят на пляжах Сурин и Банг-Тао, обучение спасателей должно завершиться 22 ноября, после чего все прошедшие курс мужчины и женщины получа сертификаты ISLA.

Международное объединение лайфгардов решило отправить на пхукет «гуманитарную миссию» на фоне «пляжного кризиса», разразившегося на Пхукете в октябре, когда у администрации провинции истек срок контракта со спасателями, а новый подписать не удалось, из-за того, что предложенные властями условия лайфгарды сочли неприемлемыми.

«В проекте участвуют более 70 человек, включая отельных спасателей, серферов и других заинтересованных лиц. С ними работают инструкторы-волонтеры со всего мира, в том чсиле из Великобритании, Австралии, Ирландии и Коста-Рики. После завершения курса участники получат сертификаты спасателей ISLA», – заявил президент ассоциации Генри Рейес.

В беседе с газетой Khao Phuket господин Рейес в очередной раз подчеркнул, что пхукетские спасатели нуждаются в поддержке со стороны официальных лиц. В марте заместитель премьер-министра Тханасак Патимапрагорн посетил Пхукет и пообещал лайфгардам такую поддержку, однако вместо этого спасатели столкнулись с сокращением бюджета на обеспечение безопасности пляжей, что и привело к нынешнему кризису.

«Местные спасатели действительно нуждаются в поддержке. Кроме тренировок им нужно также оборудование и ресурсы для обеспечения безопасности пляжей и отдыхающих на них туристов», – заявил господин Рейес.

Ранее в этом году глава ISLA отправил письмо на имя премьер-министра Праюта Чан-Очи, в котором рассказал о проблемах пхукетских лайфгардов, в котором также раскритиковал намерение администрации Пхукета (тогда еще не реализованное) сократить финансирование в этой области.

 

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