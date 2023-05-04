На Пхукете стали требовать чанот и экскурсию по дому для продления годовых виз

Иностранцы, живущие на Пхукете по долгосрочным визам, начали сталкиваться с новыми требованиями при обращении за продлением разрешений на пребывание. В дополнение к обычному комплекту документов у экспатов просят копию чанота на жилье (документа на право собственности), а также фотографии из комнат или дистанционную экскурсию по помещениям через WhatsApp или иной мессенджер с возможностью видеозвонка. Начальник Иммиграционного бюро Пхукета полковник Тханет Сукчай ушел от прямого ответа на вопрос, есть ли у сотрудников законные полномочия проводить «видеообыск» и требовать чанот на чужую собственность. При этом офицер отметил, что каждое заявление рассматривается в индивидуальном порядке, и сотрудник бюро имеет право запросить дополнительные документы.

Новости Пхукета

4 Мая 2023, 05:07 PM

Полковник полиции Тханет Сукчай, глава Иммиграционного бюро на Пхукете. Фото: Phuket Immigration

Сообщения о дополнительных требованиях к лицам, подающим заявления на продления виз, поступали в The Phuket News и до этого, но 3 мая сотрудник издания лично присутствовал при том, как старший сержант-майор Ноунпхан Сриджоу отказался принимать заявление на годовое продление без копии чанота и фотографий из съемного жилья иностранца. Таким образом редакция смогла обратиться к полковнику Сукчаю с вопросом о кейсе, в котором известно и время, и место, и имя сотрудника ведомство.

После восстановления зарубежных прибытий Иммиграционное бюро стало серьезнее относиться к контролю за тем, где и на каких условиях проживают иностранцы, включая туристов и экспатов. Регулярные отчеты бюро о зарубежных прибытиях теперь сопровождаются напоминанием о том, что принимающая сторона должна сообщать в бюро об остановившемся у нее иностранце по форме ТМ.30.

Это уже не первая кампания властей, направленная на то, чтобы и иностранцы, и местные владельцы жилья воспринимали ТМ.30 более серьезно. Однако ранее пхукетский офис Иммиграционного бюро стабильно заверял The Phuket News, что отсутствие регистрации не является основанием для того, чтобы не продлевать визу, поскольку обязанность подавать ТМ.30 лежит на владельце (управляющем) жилья, а не на жильце.

В данном случае, 3 мая 2023 года, нынешний глава Иммиграционного бюро Пхукета полковник Тханет Сукчай этого не сказал. Не говоря о вводе каких-либо новых требований, офицер подчеркнул, что его ведомство сейчас более серьезно борется с нарушениями визовых правил.

«Это часть схемы Phuket Crime-Free. Если иностранец где-то живет, то у него должны быть фото, подтверждающие, что он правда живет там», – заявил полковник, имея в виду требование предоставлять фото из комнат арендуемой квартиры или дома.

«Что касается документа на землю, то я не могу с уверенность сказать, потому что не знаю, чем он [иностранец] занимается. Контроль за соблюдением закона сейчас очень строгий. И это не отказ в приеме заявления, это означает, что документы не поданы в полном объеме, и иностранца просто просят собрать требуемые документы. При полном комплекте документов виза будет продлена», – сказал господин Сукчай.

На повторный вопрос о чаноте полковник Сукчай ответил: «Мы возвращаемся к вопросу, какой работой [иностранец] занимается... Каждый случай рассматривается индивидуально».

«Существует базовый набор документов, требуемых по установленному списку. Но в зависимости от конкретного случая сотрудник иммиграционного ведомства может запросить дополнительные документы», – добавил он.

При этом полковник Сукчай отметил, что он не является последней инстанцией в вопросе о продлении годовой визы. По его словам, решение о том, ставить штамп или нет, принимает штаб Иммиграционного бюро по шестому региону, находящийся в городе Хат-яй. Пхукетский офис, по словам офицера, отвечает лишь за то, чтобы собрать бумаги и послать их туда. Неполный комплект документов Хат-Яй пошлет назад.

«Если набор бумаг неполный, то процесс будет идти кругами без конца», – сказал полковник Сукчай.

В случае 3 мая заявителем был гражданин Великобритании, живущий и работающий на Пхукете более 20 лет и продлевающий визу раз в год на протяжении всего этого срока. Долгосрочное разрешение на пребывание он оформляет на основании брака с гражданкой Таиланда, с которой у него есть официально зарегистрированный ребенок. Семья живет в одном и том же съемном доме уже более 12 лет. За все это время у супругов не требовали ни копии чанота на дом, собственниками которого они не являются, ни фотографий из супружеской спальни.

После праздников иностранцу предстоит впервые провести для сотрудников Иммиграционного бюро видеоэкскурсию по своему жилью через Whatsapp. Мужчина согласился с этим требованием, опасаясь, что в противном случае «процесс будет идти кругами без конца» вплоть до момента истечения разрешенного срока пребывания в Таиланде.

Согласно политике Good guys in, Bad guys out, в случае ареста даже один день просрочки ведет к депортации и годовому запрету на возвращение в страну. Если ареста не было, то аналогичная мера действует при просрочке от 90 дней. Наличие тайской жены и ребенка роли не играет.