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На Пхукете срочно нужна кровь III отрицательной группы для беременной женщины

Больница Mission Hospital обратилась к жителям Пхукета с просьбой сдать кровь для роженицы, которой не могут провести кесарево сечение из-за отсутствия крови для переливания.

Новости Пхукета

16 Ноября 2017 11:35:01

У находящейся в больнице Mission Hospital роженицы Арунсри Бунджонгкарн врачи диагностировали заражение крови, однако принять необходимые меры врачи не могут из-за нехватки донорской крови.

У женщины оказалась III отрицательная группа крови (В минус), редко встречающаяся в Юго-Восточной Азии. Также совместимой с III отрицательной группой является I отрицательная (О минус), однако врачи Mission Hospital особо подчеркнули, что нужна именно третья.

Mission Hospital просит лиц, которые могут сдать кровь для Арунсри Бунджонгкарн, связаться с региональным банком крови Красного Креста по телефону 076-251178. Также доноры могут получить всю необходимую информацию по телефонам 081-7875938 (Ниттая) и 086-4756474 (Джон). При сдаче крови необходимо указать имя получателя (Aroonsri Bunjongkarn).

 

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