На Пхукете спасли запутавшуюся в сетях черепаху

Пляжные спасатели из Патонга вместе работниками пляжного бизнеса спасли морскую черепаху, которая запуталась в рыболовных сетях и могла погибнуть. Животное, к счастью, не получило травм. Когда сети разрезали, черепаха вернулась в море и уплыла.

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Морской черепахе помогли выбраться из сетей, в которых она запуталась. Фото: Patong Surf Life Saving

Морской черепахе помогли выбраться из сетей, в которых она запуталась. Фото: Patong Surf Life Saving

Видео и фото, на которых запечатлен процесс оказания помощи морской черепахе, были опубликованы на странице Patong Surf Life Saving во второй половине дня 28 июня.

Спасатели на сообщили, как именно и где удалось заметить попавшее в беду животное. В любом случае черепаху вместе со всеми сетями, обвившими ее тело, вытащили на берег. Затем сети разрезали ножами, после чего черепаха самостоятельно вернулась в море. Спасатели Patong Surf Life Saving отметили, что травм она не получила.

В публикации отмечается, что в спасении черепаха участвовали волонтеры группы Patong Bay Watch Причавуда Кисина, а также работники пляжного бизнеса, катающие туристов на аквабайках и парасейлах.

Напомним, что 1 июня в Пхукетский центр морской биологии (PMBC) на мысе Панва была доставлена морская черепаха без одной передней ласты. Животное обнаружили на пляже Тхай-Мыанг в провинции Пханг-Нга. Специалисты полагают, что черепаха лишилась конечности после того, как запуталась в сетях.