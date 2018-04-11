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На Пхукете спасли туриста, застигнутого приливом на прибрежных скалах

Поисково-спасательная команда смогла найти и доставить в безопасное место туриста, который пытался дойти по берегу от аэропорта до Патонга, но был застигнут приливом на скалах в самом начале пути.

Иккапоп Тхонгтуб

11 Апреля 2018 12:45:54

Сообщение о попавшем в беду туристе из Малайзии поступило на пульт дежурного службы спасения Kusoldharm Foundation около 20:15 вечера 10 апреля. Обратившаяся к спасателям гражданка Малайзии Пайлин Лия рассказала, что ее друг и соотечественник Лим Юин Чуанг потерялся на мысе между Най-Янгом и Найтоном. Мужчина находился где-то на прибрежных скалах и не мог спуститься из-за сильных волн.

Потерявшийся малайзиец находился на связи с подругой по мобильному телефону и смог передать свое приблизительное расположение, однако к тому моменту на Пхукете уже стемнело, что значительно осложнило поиски. Дополнительно ситуацию усугубило то, что мужчина находился на прибрежных скалах в труднодоступной местности.

Обнаружить туриста удалось лишь около 22:00 вечера, когда мужчина поджег свою футболку и через подругу сообщил спасателям, чтобы они попытались увидеть пламя. В итоге малайзийца заметила с моря одна из лодок, привлеченных к поисково-спасательной операции. Спустя полчаса аккуратного маневрирования лодка смогла подойти к скалам, после чего туриста приняли на борт и доставили в безопасное место.

Лим Юин Чуанг рассказал спасателям, что после прилета на Пхукет утром 10 апреля решил, что попробует дойти от аэропорта до отеля в Патонге вдоль побережья, поскольку, как полагал, расстояние составляло не более 5 км. На деле же протяженность такого маршрута – около 30 км, при этом некоторые точки являются практически непроходимыми.

С проблемами иностранец столкнулся уже в самом начале пути, когда прилив и сильные волны загнали его на скалы. Поняв, что самостоятельно ему не выбраться, Лим Юин Чуанг связался с подругой и сообщил ей о том, что попал в беду.

В беседе со спасателями 35-летний мужчина отметил, что до этого бывал на Пхукете несколько раз.

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