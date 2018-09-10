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На Пхукете состоялось открытие ТЦ Central Phuket

Крупнейший ретейлер Таиланда Central Pattana Plc (CPN) провел торжественное открытие торгово-развлекательного центра Central Phuket, состоящего из старого здания Central Festival и нового крыла, открытого через дорогу от него. Проект обошелся компании в 20 млрд бат.

Новости Пхукета

10 Сентября 2018 17:21:34

Согласно задумке CPN, новый центр будет предлагать «опыт мирового класса в соответствии с концепцией World Comes to Play», одновременно предлагая шопинг премиального уровня и развлечения для туристов и жителей острова.

В компании полагают, что появление такого проекта на Пхукете позволит провинции приблизиться к пляжным курортам уровня топовых направлений Европы и США.

Как отмечала ранее CPN, новое крыло комплекса позиционируется как более люксовое и нацеленное на клиентуру, «которая предпочитает люксовый стиль жизни, любит покупать товары ведущих брендов и посещать достопримечательности мирового класса».

Целевая аудитория старого здания – «семейные клиенты, регулярно посещающие торговый центр, чтобы сделать покупки, насладиться хорошей едой и сходить в кино».

«Central Phuket позволяет нам подчеркнут свой статус глобального игрока, а также соответствует концепции развития Пхукета до уровня всеобъемлющего туристического направления мирового уровня», – говорила ранее заместитель гендиректора CPN Валлай Чиратхиват.

Ключевыми элементами новой развлекательной инфраструктуры Central Phuket должны стать 3D-приключение Tribhum, крытый рынок в тайском стиле Tales of Thailand, океанариум нового формата Aquaria (он откроется в январе).

Подробнее о Central Phuket читайте здесь.

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