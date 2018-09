На Пхукете состоялось открытие ТЦ Central Phuket Крупнейший ретейлер Таиланда Central Pattana Plc (CPN) провел торжественное открытие торгово-развлекательного центра Central Phuket, состоящего из старого здания Central Festival и нового крыла, открытого через дорогу от него. Проект обошелся компании в 20 млрд бат. Новости Пхукета 10 Сентября 2018 17:21:34 Согласно задумке CPN, новый центр будет предлагать «опыт мирового класса в соответствии с концепцией World Comes to Play», одновременно предлагая шопинг премиального уровня и развлечения для туристов и жителей острова. В компании полагают, что появление такого проекта на Пхукете позволит провинции приблизиться к пляжным курортам уровня топовых направлений Европы и США. Как отмечала ранее CPN, новое крыло комплекса позиционируется как более люксовое и нацеленное на клиентуру, «которая предпочитает люксовый стиль жизни, любит покупать товары ведущих брендов и посещать достопримечательности мирового класса». Целевая аудитория старого здания – «семейные клиенты, регулярно посещающие торговый центр, чтобы сделать покупки, насладиться хорошей едой и сходить в кино». «Central Phuket позволяет нам подчеркнут свой статус глобального игрока, а также соответствует концепции развития Пхукета до уровня всеобъемлющего туристического направления мирового уровня», – говорила ранее заместитель гендиректора CPN Валлай Чиратхиват. Ключевыми элементами новой развлекательной инфраструктуры Central Phuket должны стать 3D-приключение Tribhum, крытый рынок в тайском стиле Tales of Thailand, океанариум нового формата Aquaria (он откроется в январе). Подробнее о Central Phuket читайте здесь.