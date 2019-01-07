На Пхукете собирают гуманитарную помощь для жертв шторма Пабук

В воскресенье, 6 января, на Пхукете начался начал сбор гуманитарной помощи для жителей южного Таиланда, пострадавших в результате тропического шторма Пабук.

Новости Пхукета

7 Января 2019, 02:39 PM

Фото: Pabuk Storm Victims Center Phuket Rajabhat University Read

По данным Департамента чрезвычайных ситуаций (DDPM), последствия шторма Пабук в Таиланде затронули более 200 тыс. человек в 2,6 тыс. населенных пунктов в 18 провинциях Таиланда, однако сильнее всего пострадали прибрежные районы провинции Накхон-Сри-Тхаммарат.

Сбор гуманитарной помощи для пострадавших проходит в пхукетском кампусе университета Rajabhat, на первом этаже которого был организован центр приема пожертвований. Для пострадавших собирают предметы первой необходимости, а также питьевую воду, рис и консервы. Также принимаются и денежные пожертвования.

Первая партия гуманитарной помощи для жителей Накхон-Сри-Тхаммарата была доставлена в эту провинцию в воскресенье, 6 января. Сбор пожертвований будет продолжаться вплоть до 8 января включительно.

По оценкам специалистов Торговой палаты Таиланда, экономический ущерб от шторма составил 3-5 млрд бат.