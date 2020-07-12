На Пхукете снесли Nui Beach Club

Противоречивая история платного клуба на пляже Нуй в тамбоне Карон, видимо, подошла к концу. В четверг, 9 июля, по распоряжению официальных лиц на пляже снесли все постройки, признанные нелегального возведенными на территории национального лесного резерва.

Иккапоп Тхонгтуб

Делегация официальных лиц, прибывшая для сноса клуба, насчитывала более 100 человек. Возглавлял операцию пхукетский офис армейского Командования по операциям в сфере внутренней безопасности (ISOC), силовую поддержку оказывали военнослужащие третьего регионального командования ВМФ Таиланда, а также полицейские, включая сотрудников 425-го подразделения пограничного патруля.

Снос осуществлялся на основании приказа от июня 2019 года. Согласно тому приказу, владельцы клуба должны были самостоятельно убрать все незаконно возведенные постройки. Когда они этого не сделали, к сносу приступили власти.

Согласно отчету официальных лиц, под контроль государства была возвращена незаконно захваченная территория площадью свыше 8 рай у дороги Soi Laem Mook в пятом мубане Карона. Одновременно в полицию были доставлены и фигуранты дела о самозахвате, включая Киттипхопа Пенгкэу, отдельно упомянутого в отчете.

Расследование деятельности Nui Beach Club началось в феврале 2015 года, когда некие местные жители пожаловались, что персонал Nui Bay Member Club запрещает им доступ к пляжу без уплаты сборов и угрожает огнестрельным оружием в случае отказа платить. Попытка провести проверку силами ВМФ закончилась погоней за сотрудником клуба Джаккапонгом Савадтави, у которого в автомобиле обнаружился пистолет Glock и трубка для курения метамфетамина. Остальные сотрудники клуба были протестированы на наркотики, но о результатах их тестов ничего не известно.

В мае того же года официальные лица установили, что постройки клуба были возведены на основании незаконно выданного документа на землю. Таким образом сам клуб был признан незаконным, и уже в июле 2015 власти отдали владельцам приказ освободить территорию. Впрочем, приказ так и остался невыполненным.

Следующий приказ, отданный по итогам проверки летом 2019 года, владельцы клуба так же не выполнили, и в 2020 году власти организовали принудительный снос.