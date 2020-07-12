Window on Phuket Phuket News TV Phuket Live 89.5 Where to Eat
Window on Phuket
Phuket News TV
Where to Eat
Phuket Live 89.5
Войти | Создать аккаунт     
ВАЛЮТА ПОГОДА FACEBOOK YOUTUBE ПОИСК

На Пхукете снесли Nui Beach Club

Противоречивая история платного клуба на пляже Нуй в тамбоне Карон, видимо, подошла к концу. В четверг, 9 июля, по распоряжению официальных лиц на пляже снесли все постройки, признанные нелегального возведенными на территории национального лесного резерва.

Иккапоп Тхонгтуб

12 Июля 2020, 11:55 AM
На Пхукете снесли Nui Beach Club. Фото: ISOC

На Пхукете снесли Nui Beach Club. Фото: ISOC

На Пхукете снесли Nui Beach Club. Фото: ISOC

На Пхукете снесли Nui Beach Club. Фото: ISOC

На Пхукете снесли Nui Beach Club. Фото: ISOC

На Пхукете снесли Nui Beach Club. Фото: ISOC

На Пхукете снесли Nui Beach Club. Фото: ISOC

На Пхукете снесли Nui Beach Club. Фото: ISOC

Делегация официальных лиц, прибывшая для сноса клуба, насчитывала более 100 человек. Возглавлял операцию пхукетский офис армейского Командования по операциям в сфере внутренней безопасности (ISOC), силовую поддержку оказывали военнослужащие третьего регионального командования ВМФ Таиланда, а также полицейские, включая сотрудников 425-го подразделения пограничного патруля.

Снос осуществлялся на основании приказа от июня 2019 года. Согласно тому приказу, владельцы клуба должны были самостоятельно убрать все незаконно возведенные постройки. Когда они этого не сделали, к сносу приступили власти.

Согласно отчету официальных лиц, под контроль государства была возвращена незаконно захваченная территория площадью свыше 8 рай у дороги Soi Laem Mook в пятом мубане Карона. Одновременно в полицию были доставлены и фигуранты дела о самозахвате, включая Киттипхопа Пенгкэу, отдельно упомянутого в отчете.

Расследование деятельности Nui Beach Club началось в феврале 2015 года, когда некие местные жители пожаловались, что персонал Nui Bay Member Club запрещает им доступ к пляжу без уплаты сборов и угрожает огнестрельным оружием в случае отказа платить. Попытка провести проверку силами ВМФ закончилась погоней за сотрудником клуба Джаккапонгом Савадтави, у которого в автомобиле обнаружился пистолет Glock и трубка для курения метамфетамина. Остальные сотрудники клуба были протестированы на наркотики, но о результатах их тестов ничего не известно.

В мае того же года официальные лица установили, что постройки клуба были возведены на основании незаконно выданного документа на землю. Таким образом сам клуб был признан незаконным, и уже в июле 2015 власти отдали владельцам приказ освободить территорию. Впрочем, приказ так и остался невыполненным.

Следующий приказ, отданный по итогам проверки летом 2019 года, владельцы клуба так же не выполнили, и в 2020 году власти организовали принудительный снос.

 

 

Have a news tip-off? Click here

Молодой мужчина покончил с собой на фоне финансовых проблем у семьи
Мужчина пропал в море у пляжа Парадайз
В Таланге пересадили 300-летнее дерево
Мотоцикл столкнулся с грузовиком в Таланге, один человек погиб
Анонсирован новый вывозной рейс из Таиланда в Россию
Иммиграционное бюро приглашает иностранцев лично обсудить все визовые вопросы
Водитель насмерть сбил монаха в Чалонге
Продажа спиртного будет запрещена в Таиланде 5 и 6 июля
Бары и клубы Патонга попросили правительство о помощи
Россияне Пхукета проголосовали против поправок в конституцию
Bangkok Airways возобновила рейсы с Пхукета на Самуи и в Бангкок
По делу об игорных притонах начато расследование в отношении сотрудников полиции
Двое угонщиков мотоциклов арестованы полицией Патонга
Автобус до аэропорта возобновил работу на Пхукете
Два игорных притона ликвидировали на Пхукете

 

Thai Residential
QSI International School Phuket

 