На Пхукете снесли Nui Beach Club

Делегация официальных лиц, прибывшая для сноса клуба, насчитывала более 100 человек. Возглавлял операцию пхукетский офис армейского Командования по операциям в сфере внутренней безопасности (ISOC), силовую поддержку оказывали военнослужащие третьего регионального командования ВМФ Таиланда, а также полицейские, включая сотрудников 425-го подразделения пограничного патруля.
Снос осуществлялся на основании приказа от июня 2019 года. Согласно тому приказу, владельцы клуба должны были самостоятельно убрать все незаконно возведенные постройки. Когда они этого не сделали, к сносу приступили власти.
Согласно отчету официальных лиц, под контроль государства была возвращена незаконно захваченная территория площадью свыше 8 рай у дороги Soi Laem Mook в пятом мубане Карона. Одновременно в полицию были доставлены и фигуранты дела о самозахвате, включая Киттипхопа Пенгкэу, отдельно упомянутого в отчете.
Расследование деятельности Nui Beach Club началось в феврале 2015 года, когда некие местные жители пожаловались, что персонал Nui Bay Member Club запрещает им доступ к пляжу без уплаты сборов и угрожает огнестрельным оружием в случае отказа платить. Попытка провести проверку силами ВМФ закончилась погоней за сотрудником клуба Джаккапонгом Савадтави, у которого в автомобиле обнаружился пистолет Glock и трубка для курения метамфетамина. Остальные сотрудники клуба были протестированы на наркотики, но о результатах их тестов ничего не известно.
В мае того же года официальные лица установили, что постройки клуба были возведены на основании незаконно выданного документа на землю. Таким образом сам клуб был признан незаконным, и уже в июле 2015 власти отдали владельцам приказ освободить территорию. Впрочем, приказ так и остался невыполненным.
Следующий приказ, отданный по итогам проверки летом 2019 года, владельцы клуба так же не выполнили, и в 2020 году власти организовали принудительный снос.