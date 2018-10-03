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На Пхукете сменился начальник полиции

Генерал-майор Тирапон Тхипджарон оставил должность шефа полиции Пхукета и перешел на службу в штаб-квартиру правоохранительных органов по восьмому региону Таиланда.

Таньялак Сакут

3 Октября 2018 15:57:02

Фото: Phuket PR Department
Фото: Phuket PR Department

Место господина Тхипджарона во главе пхукетской полиции занял генерал-майор Висан Панмани, прибывший на остров 2 октября из провинции Пхетчабури и уже приступивший к обязанностям. Смена руководителя произошла в рамках ежегодной ротации кадров в государственных ведомствах.

В беседе с «Новостями Пхукета» генерал Тхипджарон заявил, что «поговорил с генералом Панмани о пхукетских вопросах и передал ему все незавершенные дела». При этом генерал Тхипджарон не стал уточнять, на какие именно конкретные проблемы он обратил внимание нового шефа полиции.

«Они повсюду одинаковые, долг полиции – работать на благо людей. Особые случаи зависят от предмета дела и ситуации. Но я попросил его вложить все сердце в заботу о безопасности туристов», – заявил генерал Тхипджарон.

«Сам я уже занял должность заместитель начальника полиции по восьмому региону. Прямо сейчас у передо мной не стоит каких-либо конкретных задач, вся работа будет передана мне моим руководителем», – добавил офицер.

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