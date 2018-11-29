На Пхукете сменился командир базы ВМФ

Третье региональное командование ВМФ Таиланда, база которого находится на мысе Панва, возглавил вице-адмирал Ситтипорн Маскасем.

Чутхарат Плерин

29 Ноября 2018, 10:21 AM

Фото: Чутхарат Плерин

Во вторник, 27 ноября, вице-адмирал Максакем встретился с представителями пхукетской прессы в отеле Royal Phuket City Hotel. Вице-адмирал Маскасем подчеркнул принципиальную роль СМИ в выстраивании взаимоотношений и взаимодействия между общественностью и военно-морским флотом.

«Третье региональное командование – важная зона. Наша основная задача здесь – защита национальных интересов на море и обеспечение безопасности, включая безопасность туризма. Для обеспечения этих задач нам необходима помощь прессы в донесении информации о наших действиях до местных жителей и туристов», – заявил вице-адмирал Маскасем.

Офицер подчеркнул, что после гибели туристического судна «Феникс» военные моряки и гражданские власти совместно работают над контролем за обеспечением безопасности морского транспорта и повышением стандартов в этой сфере.

Вице-адмирал добавил, что сотрудничество всех ведомств принципиально важно для «обеспечения безопасности туристов ради укрепления их уверенности и создание позитивного туристического имиджа Таиланда».