На Пхукете сменились главы шести районов

Пхукетский офис Избирательной комиссии Таиланда (РЕС) огласил предварительные итоги местных выборов на Пхукете, прошедших 28 ноября. В это воскресенье жители шести районов выбирали новых руководителей административных организаций тамбонов (OrBorTor).

Новости Пхукета

30 Ноября 2021, 09:00 AM

Манот Пунчалад победил на выборах главы OrBorTor тамбона Чернг-Талей.

Манот Пунчалад победил на выборах главы OrBorTor тамбона Чернг-Талей. После утверждения результатов он официально сменит в этой должности многолетнего главу OrBorTor Маана Самрана, который в этот раз в выборах не участвовал.

Господин Пунчалад, который шел в бюллетенях под номером 4, набрал 2858 голосов. Всего в районе зарегистрировано 8587 избирателей, из которых проголосовали 6855 человек (79,83%). 154 бюллетеня были признаны испорченными, 114 поданы незаполненными.

Чула Думлак победил на выборах главы OrBorTor Камалы. Шедший под третьим номером кандидат набрал 1668 голосов. Всего в районе зарегистрировано 5031 избирателей, участие в выборах приняли 4069 человек (80,88%). 123 бюллетеня были признаны испорченными, 41 поданы незаполненными.

Куакиат Джиткуа на выборах в Ко-Кэу был единственным кандидатом и в итоге получил 4930 голосов. Из 11630 избирателей участие в голосовании приняли 6044 (51,97%). 485 бюллетеня были признаны испорченными, 629 поданы незаполненными.

Согласно действующему законодательству, господину Джиткуа как единственному кандидату было достаточно 10% голосов. Этот план он заметно перевыполнил. При этом надо отметить, что тамбон Ко-Кэу по числу населения значительно превосходит многие другие районы Пхукета, где есть OrBorTor.

Саравут Сисакукхам, шедший под вторым номером в тамбоне Май-Кхао, одержал победу с 5064 голосами. Из общего числа избирателей в 10121 человека проголосовали 7690 (75,98%). 318 бюллетеня были признаны испорченными, 377 поданы незаполненными.

Трин Паньявай победил на выборах в тамбоне Саку, где шел под первым номером и получил 2573 голоса. Всего в районе, прилегающем к аэропорту, зарегистрированы 5204 избирателя, из них проголосовали 4239 человека (81,46%). 128 бюллетеня были признаны испорченными, 193 поданы незаполненными.

Ситтичай Чантават был избран главой OrBorTor тамбона Тхепкрасаттри. На выборах он шел под первым номером и набрал 4206 голосов. Из общего числа избирателей в 11768 человек проголосовали 8065 (68,53%). 85 бюллетеня были признаны испорченными, 402 поданы незаполненными.

Говоря об итогах выборов, РЕС подчеркнула, что приведенные выше данные являются предварительными. Сейчас ведомство должно провести окончательный подсчет, дождаться жалоб от кандидатов (если они будут), а затем передать все материалы в столицу.

По причине проведения выборов в шести указанных выше частях острова действовал запрет на продажу спиртного с 18:00 субботы (27 ноября) по 18:00 воскресенья (28 ноября). Такой же запрет будет действовать в эти выходные в той части Май-Кхао, которой руководит не OrBorTor, а муниципалитет. Там будут выбирать нового мэра.

Наказание на запрет на продажу алкоголя в дни выборов – до полугода тюрьмы и/или до 10 тыс. бат. штрафа.